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Топливно-энергетический комплекс
Ле Пен обратилась к российским банкам за финансированием предвыборной кампании
08:32 05.01.2017 |
Председатель французской праворадикальной партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам, за финансированием своей предвыборной кампании. Об этом в среду, 4 января, она сказала в интервью французскому телеканалу BFMTV. По словам Ле Пен, все французские банки отказываются кредитовать ее избирательную кампанию в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в апреле 2017 года. В настоящий момент Ле Пен не хватает 6 миллионов евро. "Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение", - заявила праворадикальный политик.
По данным агентства Bloomberg, ранее она планировала взять займ из фонда микропартии Cotelec, который контролирует ее отец Жан-Мари Ле Пен.
Ле Пен предложила выход из еврозоны
В тот же день в интервью агентству Reuters Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте - франку. По ее словам, странам, входящим в еврозону, следует ввести систему валютной корзины ЭКЮ, которая существовала в ЕС до введения евро. Ле Пен также подчеркнула, что в случае ее победы на президентских выборах, внешний долг Франции будет пересчитан в новой валюте.
Украина готова готова назвать Ле Пен персоной нон грата
Кроме того, в интервью BFMTV Ле Пен заявила, что аннексия Россией украинского полуострова Крым в 2014 году "не была незаконной". "Там прошел референдум, жители Крыма хотели присоединения к России", - сказала она. Министерство иностранных дел Украины назвало заявление Ле Пен "неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", игнорирующим фундаментальные принципы международного права. Киев предупредил, что такие заявления будут иметь те же последствия, что и для некоторых французских политиков, которым был запрещен въезд на Украину.
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