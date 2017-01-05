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Топливно-энергетический комплекс
В ФРС США не исключают ускоренного повышения банковских ставок
23:29 04.01.2017 |
Многие члены руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США не исключают, что для борьбы с инфляцией в обозримой перспективе может потребоваться более быстрое повышение банковских учетных ставок. Это подтвердил опубликованный стенографический отчет о последнем по времени заседании руководящего комитета ФРС, состоявшемся 13-14 декабря.
"Официальные лица указывали на целый ряд рисков, которые в случае реализации могли бы потребовать иного политического курса, чем ныне ожидаемый", - указывается в документе. Ныне ожидаемый курс предусматривает лишь "пологое и постепенное" повышение учетных ставок, отмечается в тексте.
Согласно стенограмме, почти все участники декабрьской дискуссии исходят из того, что при республиканской администрации Дональда Трампа темпы экономического роста в стране могут ускориться из-за финансово-бюджетного стимулирования. А это, по словам специалистов, чревато всплеском инфляции.
Основные задачи ФРС США - держать в узде инфляцию и обеспечивать в стране оптимальную занятость трудоспособного населения.
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