Многие члены руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США не исключают, что для борьбы с инфляцией в обозримой перспективе может потребоваться более быстрое повышение банковских учетных ставок. Это подтвердил опубликованный стенографический отчет о последнем по времени заседании руководящего комитета ФРС, состоявшемся 13-14 декабря.

"Официальные лица указывали на целый ряд рисков, которые в случае реализации могли бы потребовать иного политического курса, чем ныне ожидаемый", - указывается в документе. Ныне ожидаемый курс предусматривает лишь "пологое и постепенное" повышение учетных ставок, отмечается в тексте.

Согласно стенограмме, почти все участники декабрьской дискуссии исходят из того, что при республиканской администрации Дональда Трампа темпы экономического роста в стране могут ускориться из-за финансово-бюджетного стимулирования. А это, по словам специалистов, чревато всплеском инфляции.

Основные задачи ФРС США - держать в узде инфляцию и обеспечивать в стране оптимальную занятость трудоспособного населения.