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Трамп выдвинул юриста Клейтона на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США
23:16 04.01.2017 |
Избранный президент США Дональд Трамп официально выдвинул американского юриста Джея Клейтона на пост главы федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом в среду объявил переходный штаб республиканца.
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что Клейтон является фаворитом среди претендентов на данный пост.
"Джей Клейтон является очень талантливым специалистом во многих областях финансового и нормативного права. Он обеспечит способность наших финансовых институтов создавать новые рабочие места, соблюдая при этом установленные правила", - подчеркнул Трамп. "Нам требуется отменить множество регулирующих правил, которые сдерживают инвестиции в американский бизнес, а также восстановить надзор над финансами таким образом, чтобы не навредить американским рабочим", - добавил республиканец.
Его штаб выделил высокую профессиональную подготовку Клейтона, являющегося партнером в адвокатской фирме Sullivan & Cromwell. Юрист обладает учеными степенями и дипломами школы права Университета американского штата Пенсильвания и Кембриджского университета в Англии. Он в том числе занимался правовым обеспечением первичного размещения на бирже акций холдинга Alibaba Group Holding. Во время финансового кризиса 2008 года Клейтон работал над оформлением крупнейших сделок таких ведущих банков, как Barclays, Lehman Brothers, JP Morgan Chase и других.
Его кандидатура подлежит утверждению в Сенате Конгресса США.
Как заметила газета, Клейтон пополнил число назначенцев Трампа с обширными связями на Уолл-стрит. Среди выдвинутых на посты в администрации будущего хозяина Белого дома - финансиcт Стив Мнучин, 17 лет проработавший в инвестиционном банке Goldman Sachs, который должен занять пост министра финансов, Уилбур Росс, выдвинутый на пост министра торговли, а также один из руководителей Goldman Sachs Гэри Кон. Он станет директором Национального экономического совета при главе государства.
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