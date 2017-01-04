Республика Куба сделала значительный шаг вперёд в своём технологическом развитии: за считанные дни до Нового года местная газета Granma сообщила об открытии первого на "Острове свободы" завода по производству компьютерной техники. Речь идёт о вполне современных ноутбуках на процессорах Intel Core i3/i5 и Celeron, а также планшетов с диагоналями дисплеев 8 и 10 дюймов.

Предприятие рассчитано на выпуск 120 000 устройств в год, а управляет им государственная организация, курирующая вопросы информатики, коммуникаций и электроники. Также в проекте задействовано подразделение компьютерных наук Гаванского университета, чьей задачей является поставка операционных систем и другого программного обеспечения для производимого оборудования. Не обошлось и без участия иностранных компаний: технологии и оборудование предоставила китайская Haier, она же занималась обучением персонала.

Первое время завод будет удовлетворять лишь потребности государственных структур, тем не менее, сам факт его появления - событие знаковое. Сравниться с ним по важности в плане повышения уровня компьютеризации общества может разве что недавний запуск тестовой программы по бесплатному предоставлению доступа в Интернет жителям Гаваны. Правда, участвовать в эксперименте посчастливилось лишь двум тысячам человек преимущественно из числа учёных, преподавателей и врачей. Напомним, что на Кубе для подключения домашнего Интернета по-прежнему требуется специальное разрешение правительства. Для остальных предусмотрены общественные точки доступа, но их использование платное и обходится достаточно дорого.