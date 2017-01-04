Финансовые новости
- |
- 04.01.17
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
На Кубе впервые налажен выпуск ноутбуков и планшетов
08:58 04.01.2017 |
Республика Куба сделала значительный шаг вперёд в своём технологическом развитии: за считанные дни до Нового года местная газета Granma сообщила об открытии первого на "Острове свободы" завода по производству компьютерной техники. Речь идёт о вполне современных ноутбуках на процессорах Intel Core i3/i5 и Celeron, а также планшетов с диагоналями дисплеев 8 и 10 дюймов.
Предприятие рассчитано на выпуск 120 000 устройств в год, а управляет им государственная организация, курирующая вопросы информатики, коммуникаций и электроники. Также в проекте задействовано подразделение компьютерных наук Гаванского университета, чьей задачей является поставка операционных систем и другого программного обеспечения для производимого оборудования. Не обошлось и без участия иностранных компаний: технологии и оборудование предоставила китайская Haier, она же занималась обучением персонала.
Первое время завод будет удовлетворять лишь потребности государственных структур, тем не менее, сам факт его появления - событие знаковое. Сравниться с ним по важности в плане повышения уровня компьютеризации общества может разве что недавний запуск тестовой программы по бесплатному предоставлению доступа в Интернет жителям Гаваны. Правда, участвовать в эксперименте посчастливилось лишь двум тысячам человек преимущественно из числа учёных, преподавателей и врачей. Напомним, что на Кубе для подключения домашнего Интернета по-прежнему требуется специальное разрешение правительства. Для остальных предусмотрены общественные точки доступа, но их использование платное и обходится достаточно дорого.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
|Общий госдолг в ноябре сократился на 1,2% до $67,5 млрд
|НБУ с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн
Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).
|Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия - сайт Рады
Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дорогой Крым. Во что обходится России борьба с энергетическим апокалипсисом
|Ford передумал строить завод в Мексике после критики Трампа
|Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
|На Кубе впервые налажен выпуск ноутбуков и планшетов
|Пол Райан переизбран спикером Палаты представителей конгресса США
|В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение
Это интересно
|Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов
|Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье