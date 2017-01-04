Члены Палаты представителей конгресса США во вторник, 3 января, переизбрали республиканца Пола Райана в качестве своего спикера, который формально является третьим по значимости лицом государства. Голоса в его пользу отдали 239 человек, 189 конгрессменов проголомовали за кандидата от демократов Нэнси Пелоси, еще 5 отдали голоса за других кандидатов.

Политик, которому 46 лет, успешно избирался в Конгресс с 1999 года. Он выступает за строгую бюджетную дисциплину и является сторонником радикального сокращения социальных расходов и реформирования социальных программ. В 2012 году политик был кандидатом Республиканской партии в вице-президенты.

Во время предвыборной кампании Райан критиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, но после избрания миллиардера заявил, что он и ведущие конгрессмены-республиканцы будут работать "рука об руку" с избранным президентом США.