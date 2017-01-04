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В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение
08:31 04.01.2017 |
Парламент Турции проголосовал за продление на три месяца режима чрезвычайного положения, введенного в стране в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота.
Как сообщает Би-Би-си, решение парламента вступит в силу 19 января. Таким образом, режим чрезвычайного положения просуществует в Турции как минимум до середины апреля, а общая продолжительность этого режима составит девять месяцев.
Поводом для продления чрезвычайных полномочий правительства стало нападение на ночной клуб в Стамбуле, совершенное неизвестным стрелком в новогоднюю ночь. Тогда погибли почти 40 человек.
Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию. Эта группировка брала на себя ответственность и за другие нападения в Турции.
Турецкие власти уже во второй раз продлевают срок действия режима чрезвычайного положения, введенный в прошлом июле на три месяца. В первый раз такое решение приняли в октябре 2016 года.
Режим чрезвычайного положения был введен после неудачной попытки государственного переворота 15 июля этого года. В ходе переворота погибли около 250 человек.
Власти Турции обвинили в его организации живущего в США проповедника Фетхуллу Гюлена. Сам он отрицает причастность к мятежу.
В ходе чисток, проведенных правительством после попытки переворота несколько десятков тысяч человек были выдворены из страны или лишились работы. Количество арестованных оценивается в 32 тысячи человек.
Введение режима и его продление вызывают тревогу в Европейском союзе и США. Многие правозащитники полагают, что Анкара использует режим чрезвычайного положения для незаконного преследования граждан.
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