Финансовые новости
- |
- 04.01.17
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китай вложит свыше $115 млрд в развитие железных дорог в 2017 году
08:22 04.01.2017 |
Компания China Railway Construction Corporation до конца текущего года вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры страны 800 млрд юаней ($115,2 млрд). Об этом заявил генеральный директор Лу Дунфу на встрече, посвященной итогам работы корпорации в 2016 году.
"В наступившем году мы продолжим строительство дорог, сосредоточив усилия на прокладке путей в западной части страны", - приводит его слова электронная версия издания "Цзинцзи цанькао бао".
К концу 2015 года общая протяженность железных дорог в Китае достигла 121 тыс. километров, а в 2016 году этот показатель вырос до 124 тыс. километров. В настоящее время протяженность высокоскоростных магистралей (ВСМ) в Китае составляет 22 тыс. километров. Ожидается, что общая протяженность ВСМ в стране составит к 2020 году 30 тыс. километров.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн
Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия - сайт Рады
Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
|Возмещение НДС в Украине выросло в 2016 году на 37,9%
|Баланс года: экономика Украины оттолкнулась от дна
Хотя материальное положение большинства украинцев не улучшилось, но многое из сделанного после Революции достоинства начинает давать эффект, и скромный полуторапроцентный рост ВВП Украины при значительном падении темпов инфляции позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2017 году.
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение
|Китай вложит свыше $115 млрд в развитие железных дорог в 2017 году
|В Китае планируют сократить время прохождения товаров через таможню
|Китай ввел новые ограничения на покупку валюты
|Какие законы Обамы республиканцы хотят отменить
|Китай начал прямое грузовое железнодорожное сообщение с Британией
|Трамп предложил кандидатуру критика Китая Роберта Лайтайзера на пост торгпреда США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить торговым представителем США Роберта Лайтайзера (Robert Lighthizer), который был заместителем торгпреда в администрации президента Рональда Рейгана, говорится в сообщении переходной команды Д.Трампа.
Это интересно
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов
|Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей