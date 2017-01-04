Компания China Railway Construction Corporation до конца текущего года вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры страны 800 млрд юаней ($115,2 млрд). Об этом заявил генеральный директор Лу Дунфу на встрече, посвященной итогам работы корпорации в 2016 году.

"В наступившем году мы продолжим строительство дорог, сосредоточив усилия на прокладке путей в западной части страны", - приводит его слова электронная версия издания "Цзинцзи цанькао бао".

К концу 2015 года общая протяженность железных дорог в Китае достигла 121 тыс. километров, а в 2016 году этот показатель вырос до 124 тыс. километров. В настоящее время протяженность высокоскоростных магистралей (ВСМ) в Китае составляет 22 тыс. километров. Ожидается, что общая протяженность ВСМ в стране составит к 2020 году 30 тыс. километров.