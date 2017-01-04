Таможня Китая планирует на 30% сократить время, необходимое на прохождение товарами таможенных процедур.

Как сообщили агентству Синьхуа в Главном таможенном управлении КНР, в 2017 году китайская таможня намерена повышать уровень предоставления услуг, в частности, сокращать время ожидания при прохождении товарами таможни.

Как заявил глава китайской таможни Юй Гуанчжоу, таможенное управление КНР вместе с профильными структурами разработало целый комплекс мер, направленных на сокращение времени таможенной очистки. Среди конкретных мер на 2017 год он отметил план по повышению автоматизации оборудования на таможне, оптимизацию человеческих ресурсов.

Как отмечает агентство, с июля 2015 года до настоящего момента время прохождения таможни при экспорте сократилось с 2,7 часа до 1,84 часа, а при импорте с 29,3 часа до 25,4 часа.