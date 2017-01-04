Власть республиканцев в Соединенных Штатах давно не была такой подавляющей, как сегодня. Республиканская партия не только привела к победе своего кандидата на выборах президента, но и контролирует большинство мест в обеих палатах Конгресса США.

Во вторник, 3 января, парламент страны начинает свою работу. И республиканцы намерены, не теряя времени до инаугурации Дональда Трампа, начать разрушать то, что было создано в годы правления уходящего президента, демократа Барака Обамы. Что именно консерваторы постараются сделать первым, проанализировала DW.

Сначала ускориться

Первым делом республиканцы, которые прекрасно знают, как можно затягивать законотворческий процесс, постараются изменить правила прохождения законопроектов через парламент с тем, чтобы, наоборот, ускорить их принятие.

Для этого им придется реанимировать одно давно не используемое положение (Congressional Review Act), которое позволяет отменять недавно внесенные изменения в законодательство простым большинством в 51 голос. Сейчас у республиканцев в Палате представителей на 53 голоса больше, чем у демократов.

Отмена Obamacare

Приоритетом правления Обамы была реформа здравоохранения, известная как Obamacare. Именно она ненавистна республиканцам, которые считают ее неэффективной и дорогостоящей. Проблема в том, что реформа комплексная, а часть нововведений нравится даже сторонникам Республиканской партии. Поэтому считается, что в Конгрессе республиканцы постараются как можно громче провозгласить об отмене реформы, но могут пройти годы, прежде чем это решение действительно вступит в силу, да и то, вероятно, частично.

Значительное число американцев, 43 процента, поддерживают реформу здравоохранения, которую провел Обама. К тому же, никакого альтернативного собственного плана по реформированию сферы оказания медицинских услуг у консерваторов нет.

Изменения в налоговой сфере

Большинство обозревателей согласны с тем, что это второй приоритет новых властей. Глава Палаты представителей Пол Райан и глава Сената Митч Макконнелл пообещали провести масштабную налоговую реформу, впервые за 30 лет. Где бы ни выступал Дональд Трамп, он везде обещал снизить налоги, одновременно критикуя демократов за нежелание менять налоговые условия с тем, чтобы увеличить число рабочих мест в стране.

Причем снизить налоговые ставки предполагается для всех, даже для очень богатых американцев. Помимо этого, реформа может упростить компаниям возвращение прибыли, полученной за границей. Например, только один концерн Apple из-за 35-процентной ставки на возращение прибыли на родину не переводит свыше 200 миллиардов долларов, заработанных за пределами США.

Смена внешнеполитического курса

Еще не вступивший в должность президента Трамп дал понять, что существенно изменит прежний внешнеполитический курс Вашингтона. В частности, он намерен улучшить отношения с Россией, и здесь ключевую роль может сыграть фигура кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон, уходящий с места главы совета директоров нефтяного гиганта Exxon Mobil, считается человеком, имеющим близкие отношения с представителями российской элиты, такими как президент Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По мнению демократов, отношения эти даже слишком близкие, что представляет в их глазах конфликт интересов.

Поэтому в Конгрессе демократы постараются затормозить утверждение Тиллерсона на посту госсекретаря, хотя шансов у них мало. Виноваты в этом отчасти они сами: помощники Обамы в Сенате в свое время ограничили возможности партии, которая находится в оппозиции, блокировать решения, касающиеся персональных назначений. Для утверждения теперь достаточно большинства в 51 голос.

Аналогичным образом Райан и Маконнелл простым большинством голосов намерены отменить многие президентские распоряжения, сделанные Обамой, начиная от указов, касающихся защиты экологии и заканчивая последними антироссийскими санкциями.

Регуляция банковского и финансового сектора

Достижением администрации Обамы можно считать то, что президент быстро вывел Соединенные Штаты из самого тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии. Ему удалось это во многом благодаря серьезному изменению финансового регулирования в стране. Принятые в 2010 году правила, известные как закон Додда-Франка, ограничили деятельность банков, хедж-фондов и торговлю производными ценными бумагами.

Снятие принятых Обамой ограничений, которые республиканцы считают чрезмерно бюрократичными, позволит, с одной стороны, оживить экономическую деятельность, но повысит риски быстрого надувания финансовых пузырей на международных рынках.

И другие инициативы

Пока демократы дезориентированы, республиканцы могут постараться воспользоваться моментом и не только отменить основные законодательные новшества Обамы, но и изменить многое из того, что их не устраивает. Например, перед началом работы парламента республиканцы пообещали подчинить Конгрессу независимую комиссию по этике, которая как раз должна контролировать работу парламентариев.