Финансовые новости
- |
- 04.01.17
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Трамп предложил кандидатуру критика Китая Роберта Лайтайзера на пост торгпреда США
16:19 03.01.2017 |
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить торговым представителем США Роберта Лайтайзера (Robert Lighthizer), который был заместителем торгпреда в администрации президента Рональда Рейгана, говорится в сообщении переходной команды Д.Трампа.
Р.Лайтайзер известен как ярый критик Китая, что, как считают эксперты, может осложнить отношения Вашингтона и Пекина. Как и сам Д.Трамп, он выступает за введение высоких пошлин на импортную продукцию и ограничение внешней торговли с КНР и Мексикой.
Управление торгового представителя США было создано в 1962 году в целях проведения переговоров по наиболее важным вопросам внешней торговли, включая международные торговые соглашения, а также возбуждение исков против других стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). В настоящее время в управлении работают более 200 экспертов, его штаб-квартира находится в Вашингтоне, также у ведомства есть офисы в Женеве и Брюсселе.
Торговый представитель США считается членом президентской администрации, его кандидатура требует утверждения в Сенате. Однако, как сообщает CNN, близкие к Д.Трампу источники отмечают, что при новом президенте у торгпреда будет существенно меньше полномочий, чем в прошлом, при этом возрастет роль министерства торговли в согласовании и проведении внешнеторговой политики.
Ранее Д.Трамп выбрал министром торговли в своей администрации инвестора-миллиардера Уилбура Росса.
Между тем The Wall Street Journal пишет о растущих ожиданиях, что дочь и зять Д.Трампа также получат официальные посты в команде Белого дома. В настоящее время юристы семьи Трампов прорабатывают варианты, которые позволят назначить их, не нарушая законодательство США о противодействии непотизму. В 1967 году в Штатах был принят закон, запрещающий государственным служащим и другим должностным лицам нанимать родственников в подконтрольные им ведомства и организации.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн
Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия - сайт Рады
Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
|Возмещение НДС в Украине выросло в 2016 году на 37,9%
|Баланс года: экономика Украины оттолкнулась от дна
Хотя материальное положение большинства украинцев не улучшилось, но многое из сделанного после Революции достоинства начинает давать эффект, и скромный полуторапроцентный рост ВВП Украины при значительном падении темпов инфляции позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2017 году.
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение
|Китай вложит свыше $115 млрд в развитие железных дорог в 2017 году
|В Китае планируют сократить время прохождения товаров через таможню
|Китай ввел новые ограничения на покупку валюты
|Какие законы Обамы республиканцы хотят отменить
|Китай начал прямое грузовое железнодорожное сообщение с Британией
|Трамп предложил кандидатуру критика Китая Роберта Лайтайзера на пост торгпреда США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить торговым представителем США Роберта Лайтайзера (Robert Lighthizer), который был заместителем торгпреда в администрации президента Рональда Рейгана, говорится в сообщении переходной команды Д.Трампа.
Это интересно
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов
|Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей