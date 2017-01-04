Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить торговым представителем США Роберта Лайтайзера (Robert Lighthizer), который был заместителем торгпреда в администрации президента Рональда Рейгана, говорится в сообщении переходной команды Д.Трампа.





Р.Лайтайзер известен как ярый критик Китая, что, как считают эксперты, может осложнить отношения Вашингтона и Пекина. Как и сам Д.Трамп, он выступает за введение высоких пошлин на импортную продукцию и ограничение внешней торговли с КНР и Мексикой.

Управление торгового представителя США было создано в 1962 году в целях проведения переговоров по наиболее важным вопросам внешней торговли, включая международные торговые соглашения, а также возбуждение исков против других стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). В настоящее время в управлении работают более 200 экспертов, его штаб-квартира находится в Вашингтоне, также у ведомства есть офисы в Женеве и Брюсселе.

Торговый представитель США считается членом президентской администрации, его кандидатура требует утверждения в Сенате. Однако, как сообщает CNN, близкие к Д.Трампу источники отмечают, что при новом президенте у торгпреда будет существенно меньше полномочий, чем в прошлом, при этом возрастет роль министерства торговли в согласовании и проведении внешнеторговой политики.

Ранее Д.Трамп выбрал министром торговли в своей администрации инвестора-миллиардера Уилбура Росса.

Между тем The Wall Street Journal пишет о растущих ожиданиях, что дочь и зять Д.Трампа также получат официальные посты в команде Белого дома. В настоящее время юристы семьи Трампов прорабатывают варианты, которые позволят назначить их, не нарушая законодательство США о противодействии непотизму. В 1967 году в Штатах был принят закон, запрещающий государственным служащим и другим должностным лицам нанимать родственников в подконтрольные им ведомства и организации.