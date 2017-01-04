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Топливно-энергетический комплекс
Уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 500%
10:52 03.01.2017 |
Венесуэла заканчивает 2016 год с уровнем инфляции выше 500%. Об этом заявил в пятницу экономист и член Национальной Ассамблеи (парламента) страны Хосе Герра.
По мнению специалиста, период с 2014 по 2016 гг. с точки зрения экономического развития можно охарактеризовать как "потерянное трехлетие". "На исходе 2016 года в венесуэльской экономике наблюдается достойная сожаления картина: сокращение ВВП, оцениваемое в 12%, превышающий 500% уровень инфляции и сокращение международных резервов примерно на $5,2 млрд", - отмечается в обнародованном ранее на этой неделе докладе депутата. Герра полагает, что все упомянутые факторы привели к "снижению реальной зарплаты более чем на 20%" и самому большому росту бедности с 1998 года.
Венесуэла на протяжении последних лет переживает социально-экономический кризис, заметно обострившийся с 2014 года в связи с падением мировых цен на нефть - главный экспортный товар страны. В декабре текущего года правительство на фоне трехзначной инфляции приступило к замене денежных знаков, вводя в обращение купюры номиналом до 20 тыс. боливаров. При этом до декабря самой крупной банкнотой в стране были 100 боливаров.
По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно $10, однако на черном рынке доллар стоит в десятки раз дороже.
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