Объем внешней задолженности Китая на конец третьего квартала текущего года вырос по сравнению со вторым кварталом на 3% и составил $1,432 трлн. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа.

"Основной причиной увеличения показателя стали меры Народного банка Китая (центробанк) и Государственного управления валютного контроля КНР по расширению каналов финансирования с целью снижения затрат китайских компаний на привлечение капитала", - говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.

Авторы доклада отмечают, что росту показателя способствовал увеличение числа заявок на получение иностранных займов от частных компаний, а также повышение степени открытости межбанковского рынка Китая.

В документе отмечается, что в будущем размер показателя внешнего долга будет "сохранять стабильность".