Финансовые новости
- |
- 03.01.17
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китайские СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР
09:09 03.01.2017 |
Китайские СМИ опубликовали данные Госсовета КНР об уровне заработной платы лиц, возглавляющих государственные предприятия страны. Как сообщил информационный портал Sina, максимальный годовой доход ряда представителей корпоративного руководства составляет порядка 1 млн юаней (более $144 тыс.), минимальный - 40-50 тыс. юаней ($5,7-7,2 тыс.).
Согласно оглашенной статистике, лишь 15 человек среди директоров госсектора получают миллионный доход. В частности, к этой группе относится председатель правления China Merchants Group ("Чайна мерчантс груп") Ли Цзяньхун: его годовая зарплата составляет 1,2 млн юаней ($172,8 тыс.).
Более многочисленной оказалась прослойка руководства, получающая около 800 тыс. юаней (примерно $115 тыс.) - в общей сложности 40 человек. Большинство из них возглавляют предприятия в отрасли электроснабжения.
По данным китайского правительства, в целом средний годовой уровень зарплаты директората госкомпаний составляет 500-700 тыс. юаней ($72-100 тыс.).
Как отмечают местные обозреватели, оглашенный уровень дохода по госсектору оказался "несколько ниже, чем у руководства ряда частных компаний Китая".
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Баланс года: экономика Украины оттолкнулась от дна
Хотя материальное положение большинства украинцев не улучшилось, но многое из сделанного после Революции достоинства начинает давать эффект, и скромный полуторапроцентный рост ВВП Украины при значительном падении темпов инфляции позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2017 году.
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
|Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС
|Китайские СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР
|Китай усилит контроль за покупкой гражданами иностранной валюты
|Молдавия отменяет ограничения на торговлю с Украиной
В апреле правительство Молдавии ввело временные таможенные пошлины на ввоз с Украины мясомолочных продуктов и цемента, а также установило квоты на импорт этих товаров. Такое решение было принято по просьбе производителей с целью защиты внутреннего рынка.
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров