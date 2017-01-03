Китай планирует усилить контроль за тем, как граждане используют свою ежегодную квоту на обмен юаня на иностранную валюту, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По информации источника, с 1 января 2017 года люди, желающие обменять юань на валюту, должны будут представить дополнительные документы в Государственную администрацию по обмену иностранной валюты. Вместе с тем ежегодная квота в размере $50 тыс. останется неизменной.

«Банкам будет предложено усилить контроль за проведением транзакций», - сообщает источник.

16 декабря Народный банк КНР на открытии рынков установил курс юаня на уровне 6,9508 юаня за доллар, что стало самым низким значением с мая 2008 года. В начале декабря Народный банк Китая ввел лимит на международные платежи в юанях и ограничил импорт золота в рамках борьбы с оттоком капитала. При помощи таких мер власти КНР намерены снизить давление на курс национальной валюты.

