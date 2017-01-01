Темпы роста глобального ВВП в реальном выражении в 2017 году составят 2,5-3%, говорится в отчете управляющей компании Pacific Investment Management Co. (PIMCO).

Базовый прогноз компании на следующий год предполагает сохранение стимулирующей политики мировых центробанков, а также то, что глобальных торговых войн, в том числе между Китаем и США, удастся избежать.

Экономика США вырастет в следующем году на 2-2,5% по сравнению с прогнозируемым ростом на 1,6% в 2016 году, ВВП Японии - 0,75-1,25% (0,8% в 2016 году), Великобритании - 0,75-1,5% (2%), еврозоны - 1-1,5% (1,6%), прогнозируют эксперты. Инфляция в еврозоне превысит 1%, в Великобритании - 2%, тогда как в Японии темпы роста потребительских цен останутся существенно ниже целевого уровня в 2%.

Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) ускорит темпы повышения ставки и поднимет ее 2-3 раза в следующем году. Вместе с тем объем бюджетного стимулирования экономики Штатов может достичь $1,5 трлн в течение последующих 10 лет.

Темпы подъема ВВП Китая составят 6-6,5%, а курс юаня снизится к доллару примерно на 7%, полагают аналитики.

В рамках базового сценария PIMCO ожидает умеренного роста экономики России и Бразилии, на 0,5-1,5%. Инфляция в этих странах снизится, что создаст условия для неоднократного понижения базовых ставок центробанками.

ВВП развивающихся стран вырастет 2017 году на 4,75-5,25%, что в целом соответствует ожидаемому росту на 4,9% в 2016 году. PIMCO планирует осторожно повышать долю активов emerging markets в своем портфеле в следующем году.

