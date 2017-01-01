Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 04:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
12:04 29.12.2016 |
Темпы роста глобального ВВП в реальном выражении в 2017 году составят 2,5-3%, говорится в отчете управляющей компании Pacific Investment Management Co. (PIMCO).
Базовый прогноз компании на следующий год предполагает сохранение стимулирующей политики мировых центробанков, а также то, что глобальных торговых войн, в том числе между Китаем и США, удастся избежать.
Экономика США вырастет в следующем году на 2-2,5% по сравнению с прогнозируемым ростом на 1,6% в 2016 году, ВВП Японии - 0,75-1,25% (0,8% в 2016 году), Великобритании - 0,75-1,5% (2%), еврозоны - 1-1,5% (1,6%), прогнозируют эксперты. Инфляция в еврозоне превысит 1%, в Великобритании - 2%, тогда как в Японии темпы роста потребительских цен останутся существенно ниже целевого уровня в 2%.
Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) ускорит темпы повышения ставки и поднимет ее 2-3 раза в следующем году. Вместе с тем объем бюджетного стимулирования экономики Штатов может достичь $1,5 трлн в течение последующих 10 лет.
Темпы подъема ВВП Китая составят 6-6,5%, а курс юаня снизится к доллару примерно на 7%, полагают аналитики.
В рамках базового сценария PIMCO ожидает умеренного роста экономики России и Бразилии, на 0,5-1,5%. Инфляция в этих странах снизится, что создаст условия для неоднократного понижения базовых ставок центробанками.
ВВП развивающихся стран вырастет 2017 году на 4,75-5,25%, что в целом соответствует ожидаемому росту на 4,9% в 2016 году. PIMCO планирует осторожно повышать долю активов emerging markets в своем портфеле в следующем году.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров