Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
18:36 28.12.2016 |
Турецкое государственное информагентство "Анадолу" сообщило о достигнутой между Турцией и Россией договоренности о плане перемирия в Сирии.
Согласно этому плану, предлагается с полуночи 29 декабря прекратить боевые действия на всей территории Сирии.
Как сообщает Би-Би-си, договоренность о прекращении огня будет представлена на рассмотрение руководства Сирии и сирийских оппозиционных группировок.
Позже турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглы подтвердил, что Турция подготовила соглашение о перемирии в Сирии.
Тем менее Чавушоглы подчеркнул, что заключение мира в Сирии невозможно в случае, если Башар Асад останется президентом страны, так как оппозиция в Сирии его не примет. В этом вопросе позиция Турции расходится с Россией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам , что у него нет достаточной информации о договоренности между Турцией и Россией о перемирии.
В сообщении Анатолийского информационного агентства ("Анадолу") подчеркивается, что перемирие не распространяется на вооруженные отряды, признанные террористическими.
Помимо "Исламского государства" и ряда других экстремистских исламистских группировок, которые считаются террористическими и Россией, и Турцией, Анкара называет террористическими также отряды курдского ополчения.
По информации "Анадолу", если режим прекращения огня будет достигнут, стороны конфликта начнут в Астане переговоры о политическом урегулировании, а гарантами мирного процесса выступят Россия и Турция.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров