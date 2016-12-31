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Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
12:37 28.12.2016 |
В третьем квартале 2016 года лидерами стали китайские города. Первое место занял Нанкин с показателем 42,9%. На второй позиции расположился Шанхай. А «бронзу» завоевал Шэньчжэнь.
Такие данные обнародовала компания Knight Frank в исследовании Global Residential Cities Index. В целом из 150 представленных в отчете городов в третьем квартале 2016 года стоимость жилья в городах мира увеличилась в 77%. А в 13 городах годовой рост цен превысил 20%.
Рост цен на жилье в китайских мегаполисах обусловлен стремительной урбанизацией и растущим благосостоянием домохозяйств. Надо сказать, что власти уже давно пытаются охладить местный рынок, ужесточая политику ипотечного финансирования. Все это привело к тому, что некоторые китайские пары даже разводились, чтобы купить недвижимость.
Лидерами по годовому росту цен в Европе стали Будапешт (+24%), Осло (+18%) и Бристоль (+16%). Будапешт предоставляет возможность приобрести недвижимость по сравнительно низким для Старого Света ценам, в Осло спрос превышает предложение, а в Бристоле бум обусловлен низкими процентными ставками и дефицитом жилья.
ТОП-10 городов с самым быстрым годовым ростом цен на жилье:
1. Нанкин, Китай - 42,9%
2. Шанхай, Китай - 39,5%
3. Шэньчжэнь, Китай - 34,5%
4. Пекин, Китай - 30,4%
5. Уси, Китай - 28,2%
6. Ханчжоу, Китай - 28,2%
7. Тяньцзинь, Китай - 25,4%
8. Чжэнчжоу, Китай - 25%
9. Ванкувер, Канада - 24%
10. Ченнаи, Индия - 24%
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