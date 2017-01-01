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ЦБ Ирана разрешил некоторым банкам использовать рыночный курс при операциях с валютой
13:47 26.12.2016 |
ЦБ Ирана разрешил некоторым банкам использовать свободный рыночный курс иранского риала при проведении торговых операций с иностранной валютой, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение регулятора.
В течение последних месяцев Иран постепенно повышал официальный курс валюты, чтобы приблизить его к рыночному и сократить разрыв между ними. Таким образом ЦБ пытается улучшить состояние экономики и создать для частных фирм и государственных компаний равные условия.
В Иране используется два курса национальной валюты: устанавливаемый банком - официальный - и свободный рыночный курс. Национальный используется банками и госучреждениями, в то время как коммерческие компании и физические лица могут совершать валютные операции по свободному рыночному курсу.
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