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Топливно-энергетический комплекс
В США создается центр по борьбе с пропагандой
09:30 26.12.2016 |
Согласно закону об оборонной политике на 2017 год, подписанному президентом США в пятницу, 23 декабря, в Соединенных Штатах планируется создание центра по борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией.
Центр должен будет "возглавлять, синхронизировать и координировать усилия федерального правительства по распознаванию, пониманию, разоблачению и противодействию зарубежной государственной и негосударственной пропаганде и дезинформации, направленных на подрыв интересов национальной безопасности США". На сайте Белого дома сообщается, что организация должна начать работу уже в первой половине 2017 года.
Приостановка военного сотрудничества с Москвой
В документе также говорится о приостановке двустороннего военного сотрудничества с РФ, пока Москва не прекратит оккупацию украинской территории, не будет выполнять условия минских соглашений и способствовать прекращению огня на востоке Украины, а также не перестанет угрожать суверенитету и территориальной целостности не только Украины, но и членов НАТО.
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