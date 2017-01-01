Китай в ноябре увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, свидетельствуют данные Главного таможенного бюро КНР. Королевство опередило Россию, став крупнейшим поставщиком нефти для второй по величине экономике мира.

Импорт нефти из Саудовской Аравии вырос на 29,19% в годовом выражении до 1,15 млн баррелей в сутки (б/с), в то время как поставки из России увеличились на 17,92% до 1,12 млн б/с.

Импорт нефти из Ирана в ноябре вырос на 24,48% в годовом выражении до 611,338 тыс. б/с, при этом импорт из Ирака вырос на 15,68% до 695,148 тыс. б/с.

Поставки нефти из Анголы в Китай в ноябре составляли 850,425 тыс. б/с.

Бразилия и Венесуэла увеличили поставки на 79,16% и 39,17% соответственно за первые 11 месяцев года, в основном благодаря спросу со стороны независимых НПЗ.

В целом Китай увеличил импорт нефти в ноябре на 18,3% в годовом выражении до 7,87 млн б/с, значительно увеличив объемы импорта по сравнению с октябрем.

В январе-ноябре импорт вырос на 14% до 7,53 млн б/с.

Ранее ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и производители нефти вне картеля достигли первого с 2001 г. соглашения о снижении добычи, чтобы помочь восстановить баланс на рынке. Сделка способствовала росту цен на нефть до 17-месячных максимумов. Теперь рынок ждет реализации соглашения.