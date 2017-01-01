Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Саудовская Аравия опередила Россию, став крупнейшим поставщиком нефти для Китая
14:44 22.12.2016 |
Китай в ноябре увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, свидетельствуют данные Главного таможенного бюро КНР. Королевство опередило Россию, став крупнейшим поставщиком нефти для второй по величине экономике мира.
Импорт нефти из Саудовской Аравии вырос на 29,19% в годовом выражении до 1,15 млн баррелей в сутки (б/с), в то время как поставки из России увеличились на 17,92% до 1,12 млн б/с.
Импорт нефти из Ирана в ноябре вырос на 24,48% в годовом выражении до 611,338 тыс. б/с, при этом импорт из Ирака вырос на 15,68% до 695,148 тыс. б/с.
Поставки нефти из Анголы в Китай в ноябре составляли 850,425 тыс. б/с.
Бразилия и Венесуэла увеличили поставки на 79,16% и 39,17% соответственно за первые 11 месяцев года, в основном благодаря спросу со стороны независимых НПЗ.
В целом Китай увеличил импорт нефти в ноябре на 18,3% в годовом выражении до 7,87 млн б/с, значительно увеличив объемы импорта по сравнению с октябрем.
В январе-ноябре импорт вырос на 14% до 7,53 млн б/с.
Ранее ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и производители нефти вне картеля достигли первого с 2001 г. соглашения о снижении добычи, чтобы помочь восстановить баланс на рынке. Сделка способствовала росту цен на нефть до 17-месячных максимумов. Теперь рынок ждет реализации соглашения.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров