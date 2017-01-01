Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Почему Китай готовится к торговой войне с Западом?
10:04 22.12.2016 |
15-летняя годовщина китайского членства во Всемирной торговой организации (ВТО), которая отмечалась 11 декабря, не стала, как ожидал Пекин, историческим событием. В этот день Поднебесная должна была избавиться от статуса "нерыночной экономики" и официально быть провозглашенной "страной с рыночной экономикой".
Однако Америка и Европейский союз - основные торговые партнеры Китая - отказались это делать. 12 декабря последовала китайская реакция: ждите встречу в суде.
Борьба, по всей видимости, сконцентрируется на формулировке оригинального соглашения о присоединении. Обе стороны, американцы и китайцы, не сомневаются в своей победе. Эксперты же по правовым вопросам боятся предсказывать победителя. ВТО не дает четкой характеристики "рыночной экономики", а расплывчато сформулированное соглашение лишь запутывает дело.
Суть разногласий в том, как члены ВТО защищают свои секторы экономики от дешевого импорта из Поднебесной. Обвиняя китайские компании в получении государственных субсидий на энергию, сырье и кредиты, Америка и Евросоюз ввели антидемпинговые пошлины на 7% и 5% китайского импорта соответственно.
Соглашение, приветствующее вступление КНР в ВТО, однозначно дает другим членам организации право относиться к Китаю как к нерыночной экономике до 11 декабря 2016 г. Это означало, что они могли игнорировать внутренние китайские цены при определении стоимости китайского импорта. Мексиканские цены, к примеру, помогли ввести пошлины в размере 48,5% на импортируемые в ЕС китайские велосипеды.
При этом Китай интерпретирует оригинальное соглашение о присоединении как обещание того, что через 15 лет к нему будут относиться так же, как к любой другой рыночной экономике ВТО.
Америка видит ситуацию иначе: после 11 декабря Китай просто нельзя автоматически причислять к нерыночной экономике. Члены ВТО могут сами определять, является ли эта страна рыночной экономикой. В связи с тем, что американцы не считают Китай таковой, они могут использовать цены третьих стран в антидемпинговых случаях, отмечает британский журнал The Economist.
Европейская комиссия уверена, что нашла более приемлемый выход. В ноябре она предложила отменить список рыночных и нерыночных экономик и использовать при определении антидемпинговых пошлин метод "нейтральной страны".
Но все это не устраивает китайцев, так как позволяет прибегать к ценам третьих стран при установке пошлин. По мнению Ту Ксинкана из Китайского института по изучению ВТО, это позитивное изменение, но "мы хотим полное, а не половинчатое, применение правил ВТО".
Официально Китай будет ожидать вердикта суда ВТО - который, вероятно, будет объявлен не раньше чем через два года, - до применения карательных пошлин. Неофициально китайцы могут начать придираться к своим торговым партнерам уже в самое ближайшее время.
Проигрыш в суде стал бы для Китая публичным унижением. Полноценная торговая война также не вариант, так как была бы катастрофой для китайской экономики. Скорее всего, следует ожидать скатывания к протекционизму в форме "око за око", особенно на фоне жесткой антикитайской риторики Дональда Трампа.
Но даже если Поднебесная выиграет иски, закон ВТО не обязывает другие страны всегда использовать китайские цены в своих антидемпинговых мерах. Пока неясно, что легально они могут сделать, считает профессор юридической школы при Гарвардском университете Марк Ву.
"Можно лишь ожидать серию затяжных судебных разбирательств", - заключает он.
Проблема в том, что уникальный вид капитализма в Китае довольно трудно подогнать в общепринятые стандарты рыночной или нерыночной экономики.
"Именно поэтому для ВТО будет чрезвычайно сложно разрешить этот вопрос", - считает Ву.
Скорее всего, гигантам мировой экономики придется достигнуть какого-то политического компромисса, если они хотят избежать многолетнего разрушительного протекционизма. Хотя в настоящий момент подобный компромисс пока не просматривается.
Сугубо технический вопрос превращен в жесткий националистический спор. В Америке и ЕС настаивают, что существовавшие в 2001 г. надежды на превращение Китая в рыночную экономику не реализовались. По мнению Китая, все это демагогия: Запад должен выполнить то, что обещал. В итоге Трамп может получить торговую войну, даже ничего не делая.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров