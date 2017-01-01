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Топливно-энергетический комплекс
Власти Японии одобрили рекордный военный бюджет на $44 млрд
09:15 22.12.2016 |
Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год на фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны Северной Кореи.
Как сообщает Би-Би-си, объем средств, которые власти планируют потратить на оборону, составит 5,13 трлн йен (43,6 млрд долларов) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн йен (830 млрд долларов).
Новый бюджет страны вступает в силу с начала следующего финансового года, 1 апреля 2017 года. Перед вступлением в силу он должен получить одобрение парламента.
Территориальные споры с Китаем вокруг островов в Восточно-китайском море привели к увеличению расходов на береговую охрану до 210 млрд йен (1,8 млрд долларов) с нынешних 187,7 млрд йен.
В частности, японские власти намерены закупить пять крупных патрульных кораблей и расширить штат береговой охраны на 200 человек. Токио хочет также усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу Северной Кореи.
Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга Японии.
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