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Турция согласилась на прием круизных судов, которые заходят в порты Крыма и Кавказа - Минтранс РФ
11:31 21.12.2016 |
Российская сторона получила согласие представителей власти Турции на заход в порт Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа, несмотря на санкции Евросоюза, ограничивающие заход судов в крымские гавани, сообщил заместитель министра транспорта России Виктор Олерский.
"Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем "добро" мы получили, это было зафиксировано", - сказал В.Олерский в Севастополе в среду на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.
По его словам, российские круизные суда вместимостью до 500 пассажиров начнут курсировать по маршруту в Черном море в течение курортного сезона 2017 года.
По словам В.Олерского, включение Стамбула в круизный маршрут, продолжительность которого составит порядка семи дней, позволит привлечь к участию в круизах туристов из Турции.
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