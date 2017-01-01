Президент США Барак Обама запретил бурение новых нефтяных и газовых скважин в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океане, сообщает Би-Би-си.

Запрет, к которому также присоединилась Канада, распространяется на обширные участки около побережья Аляски в Чукотском море и почти на все море Бофорта.

В Атлантическом океане бурение будет запрещено вдоль побережья от штата Мэн на крайнем северо-востоке до Вирджинии.

В совместном заявлении Обамы и канадского премьер-министра Джастина Трюдо говорится, что запрет должен защитить экономику и экосистему Арктики.

Обама объяснил, что даже самые высокие стандарты безопасности не могут защитить регион от разливов нефти, при этом возможности по очистке ограничены из-за природных условий.

Обама использовал закон 1953 года, который позволяет президенту США ограничить бурение и добычу природных ископаемых в некоторых регионах.

Этот закон не предусматривает, что президент может отменить уже введенные ограничения. Администрации избранного президента Дональда Трампа будет сложно отменить запрет, введенный Обамой, для этого придется оспорить такую трактовку в судах.

При этом экологи объясняют, что пока в истории США еще ни один президент не пытался снять запрет на бурение и добычу природных ископаемых, введенный в рамках этого закона.

В Американском институте нефти полагают, что запрет может быть снят с помощью специального президентского меморандума. В организации надеются, что Трамп после вступления в должность в начале следующего года выпустит такой меморандум.

Пока американские компании не проявляют особого интереса к бурению скважин в Арктике на фоне роста добычи относительно недорогой сланцевой нефти в Северной Дакоте и Техасе. Бурение скважин в Арктике стоит дорого, а также сопряжено со множеством рисков.