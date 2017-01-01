Катарские банки Masraf Al Rayan, Barwa Bank и International Bank of Qatar ведут переговоры о слиянии, сообщает Bloomberg. Переговоры находятся на ранней стадии и проходят в условиях укрепления тенденций к консолидации в ближневосточном банковском секторе.

«Потенциальное слияние приведет к созданию крупнейшего соответствующего требованиям шариата банка в Катаре и третьего такого банка на Ближнем Востоке с активами более 160 млрд риалов ($44 млрд. - RNS)», - заявляют в Masraf Al Rayan.

Капитализация Masraf Al Rayan - $7,3 млрд, Barwa и IBQ являются частными банками. Их возможное слияние подлежит одобрению акционеров, ЦБ Катара и пр.

Крупнейшим не исламским банком Катара является Qatar National Bank SAQ - его капитализация составляет $36 млрд.

Ранее в текущем году стало известно о слиянии крупнейших банков Абу-Даби - National Bank of Abu Dhabi и First Gulf Bank. Их совокупные активы составляют $175 млрд.

