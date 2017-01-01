Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Банки Катара договариваются о создании исламского банка № 3 на Ближнем Востоке
14:21 20.12.2016 |
Катарские банки Masraf Al Rayan, Barwa Bank и International Bank of Qatar ведут переговоры о слиянии, сообщает Bloomberg. Переговоры находятся на ранней стадии и проходят в условиях укрепления тенденций к консолидации в ближневосточном банковском секторе.
«Потенциальное слияние приведет к созданию крупнейшего соответствующего требованиям шариата банка в Катаре и третьего такого банка на Ближнем Востоке с активами более 160 млрд риалов ($44 млрд. - RNS)», - заявляют в Masraf Al Rayan.
Капитализация Masraf Al Rayan - $7,3 млрд, Barwa и IBQ являются частными банками. Их возможное слияние подлежит одобрению акционеров, ЦБ Катара и пр.
Крупнейшим не исламским банком Катара является Qatar National Bank SAQ - его капитализация составляет $36 млрд.
Ранее в текущем году стало известно о слиянии крупнейших банков Абу-Даби - National Bank of Abu Dhabi и First Gulf Bank. Их совокупные активы составляют $175 млрд.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров