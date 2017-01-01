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Топливно-энергетический комплекс
Коллегия выборщиков избрала Дональда Трампа президентом США
08:15 20.12.2016 |
Коллегия выборщиков США официально избрала республиканца Дональда Трампа 45-ым президентом США, сообщает Би-Би-си.
Более 270 членов коллегии проголосовали за Трампа - это необходимый минимум для победы на выборах.
Победу Трампу обеспечило голосование выборщиков от штата Техас. Всего в штате 38 выборщиков, из которых 36 отдали свои голоса Трампу.
Еще двое проголосовали за других членов Республиканской партии - губернатора Огайо Джона Кейсика и бывшего члена палаты представителей Рона Пола.
Первым Трампа с победой поздравил будущий вице-президент США Майк Пенс. Он написал в "Твиттере", что теперь Трамп - официально избранный президент США.
Голосование выборщиков проходило на фоне протестов против избрания Дональда Трампа. Многих выборщиков призывали отдать свои голоса другим кандидатам.
Всего в коллегии выборщиков 538 голосов. Разные штаты в зависимости от численности населения имеют разное количество голосов выборщиков.
Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон после всеобщего голосования признала свое поражение, хотя за нее проголосовало большее число избирателей.
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