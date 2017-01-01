Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признана виновной в халатности при исполнении служебных обязанностей. Такое решение в понедельник, 19 декабря, принял Суд Французской Республики. Наказания главе МВФ назначено не было.

В МВФ заявили, что в ближайше время пройдет встреча членов исполнительного совета организации, на которой они обсудят последствия приговора Лагард.

По версии следствия, Кристин Лагард в бытность министром экономики Франции повлияла на решение о выплате из госбюджета компенсации французскому бизнесмену Бернару Тапи после продажи его доли в компании Adidas банку Crédit Lyonnais в 1990-х годах. Сумма выплаты вместе с процентами составила 403 миллиона евро.

Лагард неоднократно отрицала свою вину. Суд Французской Республики - специальный судебный орган, который рассматривает предполагаемые правонарушения членов французского правительства при исполнении ими служебных обязанностей.