Власти Венесуэлы после массовых протестов населения вернули в обращение самую распространенную в стране купюру достоинством 100 боливаров. Об этом решении президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил вечером в субботу, 17 декабря. Банкноты разрешено использовать до 2 января.

Купюры перестали принимать к оплате с 15 декабря. В результате в Каракасе тысячи людей выстроились в очередь у здания Центробанка, чтобы успеть обменять выводимые из обращения банкноты. А в ряде районов страны начались массовые демонстрации и погромы с участием людей, возмущенных нехваткой наличных денег.

На купюры в 100 боливаров приходилось более трех четвертей денежного оборота Венесуэлы, отмечает агентство AFP. Новые, более крупные банкноты, должны были появиться 15 декабря, но их своевременный выпуск не состоялся.