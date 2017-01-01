Норвегия заявила о всесторонней нормализации политических и дипломатических отношений с Китаем. Соответствующий документ размещен в понедельник, 19 декабря, на сайте МИД королевства после встречи в Пекине министра иностранных дел КНР Ван И со своим норвежским коллегой Бёрге Бренде.

"С 2010 года ситуация была сложной. Нормализация отношений является результатом долгих и кропотливых дипломатических усилий на многих уровнях с целью восстановления доверия между нашими странами", - подчеркнул Бренде.

По его словам, во время поездки в Пекин ему удалось затронуть проблему возможного возобновления переговоров о создании зоны свободной торговли, полноценного восстановления объемов норвежского экспорта в Китай и сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая договоренности по климату и взаимодействию в Арктике.

Дипотношения Осло и Пекина были заморожены в 2010 году после того, как расположенный в норвежской столице Нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо.