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Топливно-энергетический комплекс
Норвегия возобновила дипломатические отношения с Китаем
13:06 19.12.2016 |
Норвегия заявила о всесторонней нормализации политических и дипломатических отношений с Китаем. Соответствующий документ размещен в понедельник, 19 декабря, на сайте МИД королевства после встречи в Пекине министра иностранных дел КНР Ван И со своим норвежским коллегой Бёрге Бренде.
"С 2010 года ситуация была сложной. Нормализация отношений является результатом долгих и кропотливых дипломатических усилий на многих уровнях с целью восстановления доверия между нашими странами", - подчеркнул Бренде.
По его словам, во время поездки в Пекин ему удалось затронуть проблему возможного возобновления переговоров о создании зоны свободной торговли, полноценного восстановления объемов норвежского экспорта в Китай и сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая договоренности по климату и взаимодействию в Арктике.
Дипотношения Осло и Пекина были заморожены в 2010 году после того, как расположенный в норвежской столице Нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо.
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