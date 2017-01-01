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Топливно-энергетический комплекс
Япония и Россия не договорились по спорным Курильским островам
11:01 16.12.2016 |
Премьер-министру Японии Синдзо Абэ и президенту России Владимиру Путину в ходе двухдневных переговоров не удалось уладить длительный территориальный спор вокруг нескольких Курильских островов, отошедших к СССР после Второй мировой войны. Стороны, однако, договорились продолжать диалог в сфере безопасности и осуществлять совместную экономическую деятельность на спорных островах, сообщили японские СМИ в пятницу, 16 декабря, по итогам переговоров.
Абэ и Путин также сообщили, что японцы, проживавшие ранее на спорных островах, смогут посещать эти территории без виз. Между тем Токио объявил об ослаблении визового режима для граждан России. В дополнение к однократным визам будут введены многократные визы для краткосрочных визитов, включая туризм.
Для россиян, которые самостоятельно финансируют поездку в Японию, впредь не потребуется писем от японских гарантов. Срок действия многократных виз для деловых, культурных и научных поездок будет увеличен с 3 до 5 лет, сообщили в МИД Японии.
В ходе визита Путина в Японию стороны также заключили экономические соглашения, направленные на укрепление доверия между двумя государствами. По сообщению "Интерфакса", заключено беспрецедентное число - более 80 - межправительственных, межведомственных и корпоративных документов о сотрудничестве.
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