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Европейская спутниковая система навигации Galileo приступила к работе
16:56 15.12.2016 |
Европейская комиссия (ЕК) объявила о начале работы спутниковой системы навигации Galileo. Как сообщается на сайте ЕК, Galileo полностью совместима с американской системой GPS, но будет предлагать в дальнейшем более точное и надёжное позиционирование для конечных пользователей.
В настоящее время на околоземной орбите находятся 18 спутников системы Galileo. Формирование полной группировки европейской навигационной системы, которая будет насчитывать 30 спутников, должно завершиться к 2020 году. Поэтому сигналы системы не будут доступны постоянно на начальном этапе, и её предполагается использовать в сочетании с другими системами спутниковой навигации, как, например, GPS. Возможности Galileo будут расширяться по мере запуска новых спутников.
Создатели системы ожидают, что с полноценной группировкой в 24 спутника Galileo позволит определять местоположение на Земле с точностью до одного метра, что в несколько раз превышает качество американской GPS или российской ГЛОНАСС. Для повышения точности в европейских спутниках использовали атомные часы с погрешностью не более одной миллиардной доли секунды.
Первый смартфон с поддержкой навигации Galileo, изготовленный испанской компанией BQ, уже находится в продаже. В дальнейшем круг мобильных устройств с поддержкой европейской системы навигации значительно расширится.
На начальном этапе Galileo в сочетании с системой GPS будет бесплатно предоставлять целый ряд услуг. Сервис Galileo Open Service позволит владельцам смартфонов и водителям автомобилей, оснащённых чипом Galileo, определить точное местоположение. Сервис Search and Rescue Service (SAR) примет сигнал бедствия и поможет более оперативно отыскать и спасти потерявшегося в горах или в море человека. Сервис Public Regulated Service предназначен для оказания услуг государственным органам, таким как службы гражданской защиты, службы по оказанию гуманитарной помощи, а также сотрудникам таможни и полиции. Он окажет помощь правительственным пользователям во время национальных чрезвычайных или кризисных ситуаций, таких как, например, террористические акты.
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