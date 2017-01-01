В отличие от "черных лебедей", которые невозможно предсказать, финансовая компания Nomura указывает на 10 потенциальных "серых лебедей", о которых стоит беспокоиться в 2017 г.

Концепция "черных лебедей" обрела популярность благодаря книге Нассима Талеба "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости". Под этим понятием подразумевается сценарий, о котором никто не подозревал и который имеет огромное влияние на экономику.

Однако компания Nomura указывает на наличие так называемых "серых лебедей", то есть рисков, которые можно предсказать.

"Это маловероятные событие, которые, тем не менее, могут серьезно повлиять на ситуацию", - говорится в заявлении компании.

К таким событиям относят распад еврозоны, импичмент Дональду Трампу и некоторые другие маловероятные события.

Итак, ниже перечислены 10 основных "серых лебедей", о которых говорят аналитики Nomura.

1. Производительность США может резко вырасти

Аналитики Nomura отмечают, что мировая производительность была довольно слабой после финансового кризиса 2008 г. Отмечается, что наиболее вероятно то, что американская производительность останется низкой в течение ближайших лет.

Однако также отмечается, что в начале 1990-х гг. ожидалось, что производительность будет низкой, однако она выросла почти вдвое во время IT-бума.

"Мы знаем, что низкий объем инвестиций является ключевым фактором для низкой производительности. Очевидно, что инвестиции в строительство и оборудование были на рецессионных уровнях, - отмечается в прогнозе Nomura. -

Однако инвестиции в интеллектуальную собственность и НИОКР близки к посткризисным максимумам. Такая форма инвестиции менее осязаема, поэтому ее легко упустить при анализе. Это также может стать основанием для роста производительности".

Влияние на рынок может быть "долгоиграющим", что приведет к укреплению фондового рынка и более агрессивному ужесточению политики ФРС США, отмечают в Nomura.

В Nomura отмечают, что шансы на то, что Китай введет плавающий курс валюты, "крайне малы".

Однако отмечается, что если Китай неожиданно перестанет вмешиваться в валютный рынок, то юань может резко обесцениться.

"Риск заключается в том, что резкое обесценивание юаня может привести к распродажам на внутреннем рынке и отразиться на ситуации на мировом рынке", - отмечается в обзоре Nomura.

"Сценарий, при котором Brexit может не состояться, а превратиться в Bremain (то есть Великобритания останется в составе ЕС - прим. ред.), потребует ряда совершенно невероятных событий, которые большинство не считают возможными, включая нас", - заявили аналитики Nomura, добавив: "В политике нельзя ничего исключать".

Nomura указывает на два маловероятных сценария.

В одной стороны, Великобритания может свернуть выход из ЕС путем всеобщих выборов, а также решений судов по поводу того, нужно ли Великобритании согласие парламентов Шотландии и Уэльса, чтобы выйти из ЕС.

Если Brexit застопорится, то консерваторы могут воспользоваться выборами, чтобы укрепить свой мандат, отмечается в отчете Nomura, что может привести к тому, что оппозиционные партии либо победят, либо ослабят консервативное большинство.

Второй сценарий отмены Brexit может быть связан с позицией ЕС, при которой блок предложит реформы, на которых настаивала Великобритания, такие как пересмотр вопроса о свободном перемещении, отмечает Nomura.

В отчете Nomura отмечается, что основным каналом для роста инфляции в Японии может стать взаимодействие между долларом и иеной, а также цены на нефть.

До недавнего времени наблюдалась тенденция: иена ослаблялась при падении цен на нефть.

Но если эта корреляция ослабнет или изменится, так что рост цен совпадет с ослаблением иены, инфляция в Японии может резко вырасти, отмечается в отчете.

Если инфляция в Японии вырастет или будет расти нестабильными темпами, то центральному банку придется рассмотреть стратегии выхода из программ количественного смягчения, отмечают аналитики Nomura.

Nomura отмечает, что многие заметили неодобрение, с которым избранный президент Дональд Трамп высказывался о политике ФРС, при этом аналитики полагают, что это может означать потенциальные риски для независимости центрального банка.

Существует возможность радикальных изменений, включая изменения мандата ФРС, а также изменение режима таргетирования инфляции.

Более того, Nomura отмечает, что Трамп "выражал симпатию" к идее возвращения к золотому стандарту.

Это приведет к более высоким ставкам, полагают аналитики Nomura.

Nomura отмечает, что инвесторы часто спрашивают о том, может ли Россия проявить военную агрессию в Восточной Европе.

Nomura заявляет, что это очень маловероятное событие, однако отмечает этот риск на фоне потенциальных изменений внешней политики США, возобновления санкций и выборов в Европе.

"С 2008 года основным сценарием считалось то, что клиринг финансовых контактов через центрального контрагента, а не через двусторонние взаимоотношения между банками снизит системный риск, - отмечают аналитики Nomura. -

Идея заключается в том, что если все банки работают с одним институтом, центральным контрагентом, то крах одного банка может удержать другие банки от краха, так как другие банки будут работать с центральным контрагентом, а не с потерпевшим крах банком".

Однако в прогнозе отмечается, что такой порядок сталкивается с риском того, что сам центральный контрагент может стать главным системным риском.

И если центральный контрагент потерпит крах, то это может иметь худшие последствия, чем крах одного-двух банков.

Правящая коалиция Абэ имеет большинство в нижней палате парламента, а оппозиционные партии остаются непопулярными, отмечают аналитики Nomura, отмечая, что это хорошо для политической стабильности накануне выборов в 2017 г.

Однако Nomura отмечает, что возможен неожиданный поворот, при котором четыре основные оппозиционные партии размышляют о том, чтобы назначить единых кандидатов для каждого избирательного участка, что потенциально может стоить правящей партии до 60 мест в парламенте.

Самым неожиданным результатом может стать сценарий, при котором власть Абэ ослабеет и он может уйти в отставку.

Если появится этот "серый лебедь", то абэномика потерпит крах.

Кроме того, если в Японии появится администрация, включающая оппозиционные партии, а также Коммунистическую партию, то инвесторы с высокой долей вероятности будут выражать обеспокоенность по поводу роста настроений против истеблишмента в Японии.

А это приведет к росту нестабильности и волатильности по всему миру.

Если политика Трампа приведет к повышению доходности облигаций США и укреплению доллара, то развивающиеся рынки могут столкнуться с более выраженным оттоком капитала.

"Страны с высоким уровнем зарубежных активов, особенно с волатильными валютами, низкими ставками и низкими ЗВР, больше всего сталкиваются с риском контроля капитала", - отмечают аналитики Nomura.

"Мы находимся на рубеже, когда безопасные электронные деньги и системы платежей могут заменить банкноты и монеты", - заявляют аналитики Nomura, добавляя, что в Швеции уже обсуждают такую перспективу.

Nomura отмечает, что политики в развитых странах с отрицательными процентными ставками, такие как страны Европы и Япония, могут более активно двигаться в этом направлении.

В этих регионах люди могут просто снимать деньги и класть их в надежное место, чтобы избежать влияния отрицательных ставок, отмечают аналитики.