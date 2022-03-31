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Определён уровень локализации Lada и иномарок в России по итогам 2021 года
09:11 31.03.2022 |
Минпромторг России подсчитал глубину локализации производства наиболее популярных в нашей стране легковых автомобилей. Согласно этим данным, автомобилями с наибольшим количеством отечественных комплектующих стали автомобили Lada, однако даже в этом случе уровень локализации составляет около 50% или меньше.
Оценка уровня производства российской промышленности представлена в баллах. Чем выше балл, тем больше в автомобиле отечественных компонентов. Максимальный балл в системе - 8800.
Пятёрка лучших моделей по уровню локализации:
1. Lada Granta - 4621 балл;
2. Lada Niva - 4156 баллов;
3. Lada Vesta - 3995 баллов;
4. Lada Largus - 3420 баллов;
5. Renault Duster - 2199 баллов.
В десятку лидеров также вошли Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.
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