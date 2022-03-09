Медиагруппы Discovery, NHK и TV5Monde приостановили свою деятельность в России в ответ на агрессию этой страны против Украины.

Как сообщается на сайте европейского онлайн-медиа Digital TV Europe, Discovery транслирует группу из примерно 15 каналов включая Discovery Channel, Eurosport, TLC и Animal Planet в России через "Медиа Альянс", совместное предприятие с "Российской национальной медиагруппой".

Сообщается, что беспокойство по поводу цензуры сыграло роль в решении Discovery.

Французский развлекательный канал TV5Monde также решил приостановить свою деятельность в России после того, как его дистрибьютор Thema, принадлежащий "Canal +", попросил не транслировать новости, в том числе от партнерских каналов France Télévisions, RTBF, RTS, Radio Canada и Arte France.

NHK-World, международный англоязычный канал японского издательства, также прекратил вещание в России после того, как его местный дистрибьютор сказал, что у него нет другого выбора, кроме как приостановить распространение.

При этом японоязычная версия NHK World Premium по-прежнему доступна на территории России через спутниковое распространение.