Финансовые новости
- |
- 09.03.22
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
IBM объявила о приостановке работы в России
10:42 09.03.2022 |
Несколько дней назад IBM, один из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения с капитализацией около $113 млрд, объявил о прекращении продаж технологий в Россию, отмечая, что компания «не ведёт дел с военными организациями». Теперь же было объявлено о приостановке всей коммерческой деятельности на территории страны. Такое решение принято из-за обострения ситуации в Украине.
«Позвольте внести ясность: мы приостанавливаем всю коммерческую активность в России», - заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна. По его словам, с этой инициативой выступили сотрудники компании. Кришна также добавил, что такое решение продиктовано ситуацией, которая сложилась на Украине, отметив, что компания продолжит помогать сотрудникам покинуть страну, а также направит взносы в фонды помощи беженцам.
Напомним, IBM была основана в 1911 году. На тот момент компания занималась производством весов, сырорезок и перфорационных машин. Первый персональный компьютер компании под названием IBM PC был представлен широкой публике в 1981 году. В настоящее время IBM занимается созданием аппаратного и программного обеспечения, а также предоставляет клиентам возможность использования своих IT-сервисов и консалтинговых услуг. Московский офис IBM начал свою работу в 1974 году.
Отметим, что за последние несколько дней некоторые другие крупнейшие поставщики программных и аппаратных продуктов объявили о приостановке своей деятельности в России. В их число вошли Microsoft, Cisco, Adobe и др.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб
|Почему Китай поддерживает Россию? Всю грязную работу за него сейчас делает Путин
|Байден выпустил указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют
|S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
|Alstom прекращает поставки и инвестиции в Россию. Поставка локомотивов в Украину на паузе
|Россию готовятся исключить из Венецианской комиссии
Это интересно
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса
|В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера