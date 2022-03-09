IBM объявила о приостановке работы в России

Несколько дней назад IBM, один из крупнейших поставщиков аппаратного и программного обеспечения с капитализацией около $113 млрд, объявил о прекращении продаж технологий в Россию, отмечая, что компания «не ведёт дел с военными организациями». Теперь же было объявлено о приостановке всей коммерческой деятельности на территории страны. Такое решение принято из-за обострения ситуации в Украине.

«Позвольте внести ясность: мы приостанавливаем всю коммерческую активность в России», - заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна. По его словам, с этой инициативой выступили сотрудники компании. Кришна также добавил, что такое решение продиктовано ситуацией, которая сложилась на Украине, отметив, что компания продолжит помогать сотрудникам покинуть страну, а также направит взносы в фонды помощи беженцам.

Напомним, IBM была основана в 1911 году. На тот момент компания занималась производством весов, сырорезок и перфорационных машин. Первый персональный компьютер компании под названием IBM PC был представлен широкой публике в 1981 году. В настоящее время IBM занимается созданием аппаратного и программного обеспечения, а также предоставляет клиентам возможность использования своих IT-сервисов и консалтинговых услуг. Московский офис IBM начал свою работу в 1974 году.

Отметим, что за последние несколько дней некоторые другие крупнейшие поставщики программных и аппаратных продуктов объявили о приостановке своей деятельности в России. В их число вошли Microsoft, Cisco, Adobe и др.