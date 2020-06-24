Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия задолжала Украине $500 миллионов за базирование флота в Крыму, – МИД
08:27 24.06.2020 |
Россия вопреки действующему договору не платит за базирование Черноморского флота в Крыму.
Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил в интервью Укринформу.
"Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - сказал Бондар.
Заместитель министра добавил, что Россия должна платить за базирование Черноморского флота в Крыму около $100 млн в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит.
"Но Россия будет долго платить не только по договорам, но и за то, что она сделала, решив агрессию против Украины и оккупировав часть нашей территории. Ведь, кроме международных исков Украина против России, есть еще иски государственных и частных компаний", - добавил Бондар.
Напомним, соглашение о размере оплаты пребывания российских военных кораблей в Севастополе было достигнуто на переговорах Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в 2010 году (так называемые "харьковские соглашения").
Согласно договоренности, страны с 2017 года продлевали на 25 лет соглашение о базировании флота. Арендная плата устанавливалась в размере $100 млн в год в обмен на скидку на российский газ в размере 30%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
|Брак по расчету. На что надеется Кличко, выбрав в партнеры Зеленского
|Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение
|Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля
|Коронавирус в Италии: кризис преодолен, теперь ищут виновных
|Республиканцы критикуют Трампа за планы по выводу войск из Германии
|КНДР приостановила военный план против Южной Кореи. Что происходит
|Россия задолжала Украине $500 миллионов за базирование флота в Крыму, – МИД
|Конец эпохи Лукашенко: чем уникальна нынешняя президентская кампания в Беларуси
Это интересно
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки
|Lamborghini больше не будет участвовать в автосалонах
|Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
|Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром