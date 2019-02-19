За что в России арестовали Майкла Калви

Юлия Латынина / отрывок передачи «Код доступа» радиостанции «Эхо Москвы»





Начну с истории, которая меня абсолютно потрясла. Не то что она меня изумила и не то что она изумила всех моих собеседников, с которыми я обсуждала, - потому что в России давно пробивается очередное дно, - но она привела в состояние такого бесконечного призрения. Это, конечно, история с задержанием Майкла Калви, которое произошло аккурат к инвестиционному форуму в Сочи. То есть он в четверг, по-моему, начался.





Майкл Калви - это глава крупнейшего в России иностранного инвестфонда Baring Vostok. Я сразу скажу, что я тут буду петь ему осанну, и что я с ним лично не знакома. Вместе с ним до кучи задержали еще 5 человек.

И еще раз повторяю: решительно все люди, с которыми я говорила - я очень много обсуждала это с людьми, - они, как я уже сказала, не в изумлении, но в омерзении. Причем абсолютное единодушие. Вот ни один человек даже не усомнился, что Майкл Калви не виноват, в чем его обвиняют, и все люди как один мне называли причиной ареста конфликт с человеком, которого зовут Артем Аветесян. Это человек, который был владельцем банка «Юниаструм». Это такой директор направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив. Это имя называл и сам Калви во время суда. Причиной конфликта является банк «Восточный».

Прежде всего, меня потрясло вот это заведомое недоверие... вернее абсолютно интересным является это заведомое недоверие к позиции обвинении, которое можно сформулировать так: Вот если вам ФСБ скажет, что мать Тереза содержит бордель, не верьте ФСБ, особенно если вы знаете, кто заказал мать Терезу. Почему? Потому что Калви, еще раз повторяю, я с ним не знакома, но имя это я, конечно, знаю - это тишайший травояднейший инвестор, человек, который пришел на российский рынок - на минуточку! - в 94-м году. Инвестировал в Россию где-то около 3 миллиардов долларов. 25 лет инвестиций. За всё это время... люди на рынке друг друга знают... Как сказал как-то. по-моему, Морган, выступая в Нью-Йоркском суде: «Главное - это репутация» - на финансовом рынке. Вот у Калви есть определенная репутация, которая, во-первых, абсолютно безупречная. Ну, вот нет человека до сих пор, который бы на него жаловался до вот этой истории с Ааветесяном.

И сделки он инвестировал, никогда не связанные с государством. Коронной инвестицией в этом смысле была «Яндекс». Потому что «Яндекс» он купил 5% за 5 миллионов долларов в начале 2000-х. Когда в 2011 году «Яндекс» выходит на NASDAQ, пакет становится этот 2,8 миллиардов. Это Ozon.ru, это «СТС Медиа», это банк «Тинькофф», есть такая сеть магазинов Кусвелл, Gett такси, сеть пиццерий «Папа Джонс». То есть еще раз обращаю внимание: частные компании, частный бизнес, без малейшего контакта с государством. То есть это образец того, как должна была бы выглядеть инвестиция в Россию.

Именно поэтому, обратите внимание, абсолютно лояльные люди стали выступать в защиту Калви. Борис Титов, бизнес-омбудсмен, человек, которого не заподозришь... ну, абсолютно сервильный человек сказал: «Ребята, если бы были какие-то сомнения в порядочности Калви, то такого количество инвестиций и партнеров у него бы не было». Потому что деньги в инвестиционном фонде - это же абсолютно летучая вещь. Они просто испаряются от мгновенного слуха. Это же даже хуже, чем банк, из которого забирают деньги вкладчики, если начинаются какие-то сомнений в этом банке.

Кирилл Дмитриев, глава РПФИ лично поручается за Майкла Калви, не зная, в чем дело. Вы, понимаете, какой это уровень доверия? Герман Греф даже удивился. А это вообще фантастическая история, потому что сын Грефа 8 лет работал в консалтинговой компании, которая называется «НЭО Центр», и как раз эта компания была Артема Аветесяна. Как говорили, что Греф-младший в ней партнер, можно только сказать, что он там был топ-менеджером. И как раз этот «НЭО Центр» консультировал кучу госпроектов, например, «Сухой Суперджет» или «Красную Пояну».

И по счастливой случайности «Сбербанк» становился кредитором или совладельцем этих проектов.

То есть даже в этой ситуации Герман Греф, глава «Сбербанка» занял сторону не владельца «НЭО Центр», а занял сторону человека, у которого конфликт с партнером его сына.

Вот значит, этот самый Аветесян, «Юниаструм» - легко посмотреть просто по Википедии, мы знаем, как пишутся в Википедии такие статьи, - что там прямо раз за разом отмечается, сколько у человека постов, связанных государством. Написано, что он назначен лично Владимиром Владимировичем Путиным директором направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив. Чем занимался он там? Вы будете смеяться - улучшением инвестиционного климата.

Значит, там идет: Межведомственная группа по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре. Уже прекрасное название: «Защита прав предпринимателей при Генпрокуратуре»!

Интересно, вот в Америке есть аналогичная общественная группа «Защита прав предпринимателей» при General Prosecutor's Office. Там у него еще Экспертный совет при правительстве РФ, Общественный совет при ФНС.

И, собственно, почему я об этом говорю - потому что не только все мои собеседники, но и Калви напрямую заявляет на суде, что конфликт между ним а Аветесяном связан с банком «Восточный». Я не буду пересказывать всего, что говорил Калви, но, насколько я понимаю, Калви сказал примерно следующее - что у него есть доля в «Восточном», у «Юниаструм»; вот как раз аветесяновский банк слился с «Восточным», и что при слиянии были внесены какие-то активы «Юниаструма», и они оказались, мягко говоря, не той стоимости, о которой говорил «Юниаструм». И ЦБ приказал докапитализировать банк - 90 миллиардов.

И не буду разбирать даже, кто прав в этой ситуации и прав ли Калви , что это говорит. Да, и самое главное, что Калви подал на группу инвесторов во главе с Аветесяном в арбитражный суд в Лондоне. Вот, на мой взгляд, конечно, то, что есть иск в Лондоне и позиция ЦБ, который приказал докапитализировать банк, говорит сама за себя... Но я сейчас не об этом, а о том, что это предмет арбитражного разбирательства.

И вот между людьми идет арбитражный процесс в Лондоне. Вдруг в этот процесс с космической скоростью вмешивается ФСБ, сажает инвестора с безупречной репутацией, который на рынке с 94-го года. Это как если бы вы играли в шахматы, и вдруг один из игроков нанимает киллера, и этот киллер стреляет сопернику прямо в лоб. Если вы нанимаете киллера во время шахматной партии, вы вряд ли правы.

И, конечно, дело это ни с какой стороны не политическое. Это не то что в Кремле существует план по искоренению иностранных инвесторов в России или там в ФСБ есть график по окончательному уничтожению репутации страны, или даже это не в коем случае не ответ на тот самый законопроект, который только что внесен в конгресс. Это, действительно, глубоко частное дело. И именно это частное дело характеризует то, во что превратилась страна, потому что перед нами пропасть мировоззрения.

Вот она, эта пропасть открылась, потому что для Грефа, для Дмитриева Майкл Калви - это, собственно, осколок того, как могла выглядеть экономика России: процветающие частные компании, международные деньги, интернет-компании, сети магазинов, пиццерий, частные телеканалы, инвестиции, и причем, конечно, не 3 миллиарда долларов - гораздо больше. Потому что, наверное, когда в 94-м году Майкл Калви приходил в Россию, он же думал не о 3 миллиардах. Он-то думал, что он станет как Джордж Сорос. Не его вина, что это не получилось. Конечно, такие люди, как он мечтали о крупной, интегрированной в мир экономике, соответственно, которая позволит им заработать очень много денег.

А вот для чекистов бизнесмены - это преступники, а иностранные - еще и шпионы. А вот арест их - это такое очищение земли русской от иностранной нечисти. Что при этом от земли русской остается... полностью исчезает частны бизнес и возможность бизнеса как-то кредитоваться, кроме как в госбанках, - для чекистов это не трагедия. Наоборот это плюс. Как же здорово! Никто не возьмет денег, кроме тех, кто лоялен государству. И, собственно, вот это прекрасное представление о том, как должна быть устроена страна, и позволяет им выполнять коммерческую заказуху за деньги.

Это разница в мировоззрении. Перескакивая через океан, - прекрасная демократическая социалистка Оказия Кортес, которая сейчас в конгрессе от Нью-Йорка добилась того, что компания Amazon отменят свое строительство штаб-квартиры в Нью-Йорке. Нью-Йорк тем самым лишается 25 тысяч рабочих мест, приблизительно 10 миллиардов долларов налогов в течение 20 лет. И когда Оказия Кортес об этом пишет, она пишет: «Сегодня был день, когда групп упорных обыкновенный ньюйоркцев и их соседей победила кооперативную жадность Amazon, эксплуатацию его рабочих и власть самого богатого человека на земле». Вот два мир - два Шапиро.

70% ньюйоркцев одобряли, что у них будут деньги, рабочие места, налоги и возможности. А для госпожи Оказии Кортес ровно такая риторика диктатора третьего мира: «Вот эти гады, корпоративные эксплуататоры!». Вот госпожу Оказию Кортес, если бы ей работать в Российском ФСБ, то она бы с радостью арестовывала иностранных инвесторов типа Майкла Калви , потому что у нее и у эфэсбэшников такое мировоззрение. Два мира - два Шапиро.

И это совершенно поразительно, потому что Сурков может сколько угодно рассказывать начальству, что Россия превращается в образец для всего мира, а на самом деле мы превращаемся в туземцев с бусами. Вот помните тех туземцев - кажется это было на Андаманских островах - которые в прошлом году убили американского миссионера.

Замечательные люди, живут в каменном веке, не знают огня, занимаются собирательством и охотой, но зато стреляют в каждого, кто появился. И вот является ли убийство миссионера политической акцией? Конечно нет. Это является следствием образа жизни. Хотели кушать - и съели Кука. Но эти прекрасные андаманские туземцы, у них, наверное, тоже есть духовные скрепы. У них, конечно, нету ФСБ, но те люди, которые с луками во всё стреляют, выполняют, конечно, обязанности нашего ФСБ. У них нет ничего там, как я сказала: огня, письменности, домов, я не говорю о развитой медицине...

Но, очевидно, у них внутри общества люди понимают, что они лишатся всего, своего привычного образа жизни, если эти злые люди к ним придут и что-то такое ужасное сделают, ну, например, больницы построят или грамотности научат. И андаманские туземцы искренне не понимают, что они не являются центром мира, и что мир не собирается им следовать, и что на них глядит мир и думает: «Вот идиоты!».

И, конечно, чем кончится эта история - ну, вряд ли Майкла Квалви посадят на 10 лет. Скорей всего, это будет домашний арест как уже отработанная процедура с Каменщиком, с Евтушенковым: сначала наезд - потом откат. При этом домашнем аресте, как с Серебренниковым, оставляют обязательно заложников, поэтому арестованы еще 5 человек. И это, видимо, будет аргумент в переговорах: «А вот отзови-ка ты в Лондонском арбитраже иск, если не хочешь, чтобы у тебя заложники сидели».

После ареста Ходорковского всё к этому шло. Я уже много раз говорила: нет никакого плана по превращению России в отхожее место. Просто если вы не будете убирать дома и будете сознательно гадить, то дом ваш будет превращаться в отхожее место. Это происходит такая эволюция режима естественным путем и схлопывание финансовых рынков, потому что - еще раз повторяю - в этой ситуации самое главное - репутация господина Калви, а она у него безупречная. И в этой ситуации самое главное, что у него есть акционеры... Кстати, я там вообще не знаю, что эти акционеры... Вот в пандан к тем проблемам, которые имела России из-за дела Магнитского и так далее, если всё пойдет совершенно в раздрай, если, Калви действительно сядет, в чем я сомневаюсь, потому что если не совсем сумасшедшие этим делом заведуют, то им не нужно международного скандала, им нужно решение частной истории, - то, конечно, в каком-то следующем законопроекте, наряду с Керченским проливом, Солсберецким собором появится еще эта история.