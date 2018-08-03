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Из-за засухи оккупационные власти Крыма попросят Минсельхоз РФ приостановить поставки зерна в Сирию
12:54 03.08.2018 |
Власти оккупированного Россией Крыма попросят Министерство сельского хозяйства РФ разрешить им приостановить вывоз зерна за границу. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на главу так называемого Минсельхоза Крыма Андрея Рюмшина.
"Мы экспортируем зерно в Ирак, Иран, Сирию. Уже около 6 тыс. тонн отправили. Наши специалисты готовят письмо с просьбой приостановить вывоз, чтобы перенаправить его нашим потребителям, пока не соберём новый урожай", - сообщил он.
По его словам, в резервах полуострова осталось более 200 тыс. тонн зерна, собранного в прошлые годы, также есть интервенционный фонд, в котором хранится 112 тыс. тонн зерна.
По данным "министерства", в этом сезоне Крым из-за засухи потерял минимум 500 тыс. тонн зерна, собрав всего 840 тыс. тонн. При этом в 2017 году валовой сбор ранних зерновых составил 1,733 млн тонн, в 2016 году - 1,447 млн тонн.
На сегодня, из-за засухи в шести районах полуострова действует режим ЧС. Ущерб оценивается в 254,1 млн рублей (107,3 млн грн).
19 июня подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили, что в ближайшее время весь полуостров может перейти на почасовое водоснабжение.
Напомним, 22 июня стало известно, что РФ из оккупированного Крыма поставляет зерно в Сирию. Предполагается, что с июля 2017 года по май 2018 года из полуострова в Сирию было поставлено как минимум 170 тыс. тонн зерна.
По данным Reuters, поставки осуществлялись в сирийский порт Тартус, где у РФ находится военно-морская база и в Ливан, после чего они перенаправлялись в Сирию. Взамен, как отметило агентство, Россия получает от сирийского правительства оливковое масло и овощи.
Помимо Сирии зерно закупали также Ливан и Турция.
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