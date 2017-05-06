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Россия вводит погранконтроль на рейсах из Белоруссии
17:04 05.05.2017 |
Россия вводит погранконтроль для граждан третьих стран, прибывающих из Белоруссии, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", - цитирует Рапоту РИА Новости.
Он подчеркнул, что новые правила погранконтроля не коснутся граждан России и Белоруссии, речь идет лишь об иностранцах.
Кроме того, с 15 мая все авиарейсы между Россией и Белоруссией будут переведены в международные сектора российских аэропортов.
В начале января Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государств ЕС.
Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы.
Правила, введенные белорусскими властями, не распространяются на тех, кто приезжает в Минск, чтобы затем вылететь в Россию, а также на пассажиров, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России.
Спустя месяц директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах России - Смоленской, Брянской и Псковской областях.
Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран, а для россиян и белорусов новых ограничений не возникнет.
Однако МИД Белоруссии раскритиковал решение, подчеркнув, что Россия установила приграничные зоны без предварительного уведомления.
"Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - заявили в МИД Белоруссии.
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