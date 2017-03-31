Все ранее произведенные двигатели для второй и третьей ступеней ракеты «Протон-М» придется пересобрать. «Это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням», - цитируют российские СМИ генерального директора Научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова.

График проведения работ по повторной сборке уже согласован. Большинство из них выполнят уже в этом году, но «какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год». Хотя перед конструкторами стоит задача не сорвать график запусков для Министерства обороны России, коммерческих структур и снабжения МКС новыми экипажами и грузами. Первые отремонтированные агрегаты начнут поставлять уже в мае.

В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении были допущены нарушения, использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами. Проблему обнаружили во время огневых испытаний.