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Топливно-энергетический комплекс
Более 70 двигателей для «Протона» оказались бракованными
10:15 31.03.2017 |
Все ранее произведенные двигатели для второй и третьей ступеней ракеты «Протон-М» придется пересобрать. «Это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням», - цитируют российские СМИ генерального директора Научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова.
График проведения работ по повторной сборке уже согласован. Большинство из них выполнят уже в этом году, но «какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год». Хотя перед конструкторами стоит задача не сорвать график запусков для Министерства обороны России, коммерческих структур и снабжения МКС новыми экипажами и грузами. Первые отремонтированные агрегаты начнут поставлять уже в мае.
В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении были допущены нарушения, использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами. Проблему обнаружили во время огневых испытаний.
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В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами.
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