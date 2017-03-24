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В Молдавии заведены дела на 16 судей и четырех сотрудников ЦБ по делу о выводе денег из России
08:29 24.03.2017 |
Генеральная прокуратура Молдавии рассказала подробности расследования дела по факту отмывания денег на $22 млрд из России.
Прокуратура Молдавии сообщает, что дело проходит под названием Landromat. Уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, в том числе в отношении 14 судей дела были направлены на рассмотрение в суд. Дела были возбуждены в отношении четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии и девяти сотрудников коммерческого банка, сообщается на сайте Генпрокуратуры Молдавии.
Ранее The Guardian сообщила, что в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд, в том числе $740 млн через крупные британские банки. По информации британских детективов, занимающихся расследованием отмывания денег, реальная сумма незаконно выведенных средств может достигать $80 млрд.
Reuters также сообщало, что, по данным молдавской разведки, к операциям по выводу через банковскую систему Молдавии $22 млрд могут быть причастны сотрудники ФСБ. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. Они считают, что выведенные сотрудниками ФСБ средства могли использоваться для «усиления российского влияния на молдавских чиновников».
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