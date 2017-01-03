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Топливно-энергетический комплекс
Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС
09:19 03.01.2017 |
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для проведения переговоров.
Указ главы белорусского государства официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Как сообщает Би-Би-си, на проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет.
26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Киргизии.
Президент Белоруссии не поехал на саммит в Санкт-Петербург без объяснения причин.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил по окончании саммита, что подписанные в Санкт-Петербурге документы согласованы с белорусской стороной и будут направлены на подпись президенту Лукашенко.
Однако в преддверии саммита Александр Лукашенко поручил белорусским чиновникам проработать положения Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом национальных интересов.
Нынешним указом Лукашенко поручает "подписать Договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".
Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.
Документ должен заменить принятый в 2009 году Таможенный кодекс Таможенного союза и призван заложить основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.
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