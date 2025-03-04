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Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
17:58 04.03.2025 |
Акції французької супутникової компанії Eutelsat різко зросли, досягнувши зростання на 60% у вівторок 4 березня 2025 року після попереднього підвищення на 68%. Це сталося на тлі перспективи заміни супутників Starlink Ілона Маска на систему OneWeb в Україні, повідомляє Reuters.
Конфлікт між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом поставив під сумнів подальшу присутність Starlink в Україні, що підштовхнуло акції Eutelsat до значного зростання.
Фахівці відзначають, що акції зросли через очікування переходу контракту української армії з Starlink на OneWeb, супутникову мережу Eutelsat, яка є найкращою альтернативою. Окрім того, президент США Трамп оголосив про призупинення військової допомоги Україні, що може стимулювати Європу до активнішого залучення в постачання інтернет-зв'язку для країни.
Компанія Eutelsat виявила готовність зміцнювати європейську супутникову автономію, а також сприяти розвитку інтернет-зв'язку в Україні, підтвердивши свою підтримку розширення супутникової інфраструктури для Європи.
Ці події стали важливим поштовхом для зростання Eutelsat, що раніше стикалася з проблемами через боргові зобов'язання та сильну конкуренцію з боку Starlink. З моменту падіння акцій у лютому компанія суттєво покращила свою ситуацію.
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