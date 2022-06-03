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Иран и Азербайджан расширят торговлю газом
18:26 03.06.2022 |
Министр нефти Ирана упомянул о двух миллиардах кубометров газа из Туркменистана в Азербайджанскую Республику через территорию Ирана, заявив, что объем транспортировки газа удвоится.
В ходе встречи, Иран и Азербайджан достигли договоренностей о разработке совместных энергетических месторождений в Каспийском море в форме совместного комитета, сообщил Джавад Оуджи после встречи, состоявшейся в четверг, с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.
Указав на возможности иранских компаний в области энергетических технологий и машиностроения, он сказал: «Мощности иранских подрядчиков будут использоваться при разработке нефтяных и газовых месторождений».
Между тем, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев сослался на успешное трехстороннее сотрудничество по транспортировке газа между Ираном, Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, заявив: «Сотрудничество в энергетическом секторе может привести к устойчивому развитию в регионе».
Затем он объявил о создании совместной исследовательской группы по развитию энергетики двух стран.
Активизация энергетической дипломатии и расширение сотрудничества с соседними странами - цели визита иранской нефтяной делегации.
Министр нефти Ирана находится в Азербайджане, чтобы принять участие в Бакинской энергетической неделе и провести переговоры с официальными лицами, участвующими в трехдневном международном мероприятии.
Мероприятия проходят 1-3 июня 2022 года при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Выставка «Нефть и газ Каспия» является первой выставкой, ежегодно проводимой со времен независимости Азербайджанской Республики, в которой принимают участие более 250 компаний мира.
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