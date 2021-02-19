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Дионисий Галикарнасский
Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна
16:51 19.02.2021 |
Продолжающаяся сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к созданию пузырей на финансовых рынках. Bank of America предупредил о возможной коррекции.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает инвестиционный банк, с марта прошлого года мировая рыночная капитализация выросла на 50 трлн долларов, или на 6,2 млрд долларов в час, что почти в 10 раз быстрее, чем темпы, наблюдавшиеся сразу после глобального финансового кризиса 2008 года.
Беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.
Федеральная резервная система США, например, покупала облигации рекордными темпами, удвоив свой баланс до почти 8 трлн долларов менее чем за год. За тот же период рыночная стоимость пяти крупнейших технологических компаний увеличилась вдвое.
BofA ожидает более чем 10%-ного отката акций, которые торгуются с прибылью, превышающей 12-месячный форвард более чем в 22 раза, что является самым высоким показателем со времен пузыря доткомов в конце 1990-х.
За последние шесть недель крупные технологические компании привлекли рекордные 19 млрд долларов. По данным BofA, фонды облигаций за неделю до среды собрали 12,6 млрд долларов.
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