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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

GameStop: ответный удар Уолл-стрит по трейдерам-любителям – торговля акциями ограничена

08:01 29.01.2021 |

Фондовый рынок

Трейдеры-любители возмущены решением некоторых платформ по торговле ценными бумагами ограничить операции с акциями компании GameStop. Торговлю прекратили после того, как профессиональные хедж-фонды начали терпеть огромные убытки из-за действий любителей, которые "накачали" цену акций GameStop, оказавшейся в трудном экономическом положении.

Благодаря скоординированным действиям пользователей таких торговых сервисов, как Robinhood и Interactive Brokers, стоимость акций компании по продаже видеоигр Gamestop резко взлетела (более чем на 700% за неделю). После введения ограничений на торговлю акции "просели" на 55%.

Это результат настоящей битвы, которая разгорелась между профессионалами-биржевиками с Уолл-стрит и инвесторами-любителями, которые используют для координации своих действий соцсети, в частности, платформу Reddit.

Механизм происходящего - так называемые короткие продажи, или shorting, когда хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет. При этом инвесторы берут ценные бумаги взаймы (за определенную плату), продают их на рынке, скажем, за десять долларов - и ждут, пока они упадут в цене, например, до пяти долларов. Затем фонд возвращает акции первоначальному владельцу, а прибыль оставляет себе.

Но в этом случае стоимость акций GameStop, против которых сделали ставки крупные инвесторы, наоборот выросла, в результате чего хедж-фонды понесли огромные потери.

Трейдеры-любители также решили поддержать акции таких компаний, как AMC Entertainment, Koss Corp и BlackBerry, которые тоже оказались в прицеле финансовых профессионалов с Уолл-стрит.

Возмущение и ответ Robinhood

Эти необычные скачки в цене привлекли внимание регуляторов, которые следят за торговлей, чтобы не допустить мошенничества и других незаконных действий.

Один из основателей платформы Robinhood, болгарский бизнесмен Владимир Тенев написал в "Твиттере", что решение об ограничении торгов было принято на основе регулятивных требований. По его словам, с пятницы будет снова разрешено ограниченное число сделок с небольшим количеством акций компаний, которых коснулись ограничения.

Трейдеры-любители говорят, что всего лишь хотели сыграть против Уолл-стрит на их собственном поле. На интернет-форумах они обсуждали подачу судебных исков против Robinhood и других платформ, потому что они сами пытаются повлиять на рынок, ограничивая покупку определенных акций.

"Они поддерживают капиталистический свободный рынок, только когда он им выгоден. То, что мы видели сегодня, - это не свободный рынок. В результате очень много людей потеряли огромное количество денег", - сказал Би-би-си 18-летний студент из британского Уорикского университета Майрон Саккас.

Майрон пользуется платформой Trading 212 с августа прошлого года. По его словам, он потерял 30 фунтов (41 доллар) на акциях Gamestop. Спустя два часа после их покупки он решил от них избавиться, когда понял, что они падают в цене.

По его словам, он больше не может войти в свой аккаунт и доступ к нему закрыт, пока идет проверка его личных данных. Но как только он сможет войти в систему, он намерен забрать оттуда свою тысячу фунтов и перестать пользоваться сервисом.

По словам студента, его разочаровала "манипуляция с рынком", которая направлена против таких, как он. "Когда обычные люди хотят заработать в системе, где наживаются лишь богатые трейдеры, вот так и происходит. Наверное, я некоторое время не буду торговать акциями, у меня и других дел хватает", - рассказал он в интервью Би-би-си.

Миллениалы против "бумеров"

Компания GameStop в прошлом году потерпела большие убытки, один из крупных инвесторов описал ее как "провальную". Ее бумаги стали самым распространенным предметом коротких продаж. Предполагается, что хедж-фондам принадлежит около 30% акций компании.

Но в течение последней недели инвесторы-любители, которые пользуются форумом в сети Reddit под названием "Wall Street Bets", начали массово скупать акции GameStop, надеясь поднять их стоимость. Если ценные бумаги, против которых сделали ставку инвесторы, дорожают, хедж-фонды терпят убытки: им нужно срочно выкупать занятые акции, чтобы не потерять еще больше. Но в таком случае цена снова увеличивается из-за повышения спроса.

Возмущение действиями платформ, ограничивших торговлю, выразили политики из диаметрально противоположных лагерей. Сенатор-демократ Шеррод Браун, который возглавит комитет верхней палаты по банковской деятельности, намерен провести слушания о "состоянии фондового рынка". "На Уолл-стрит беспокоятся о правилах только в том случае, когда сами терпят убытки", - сказал он.

Известная своими левыми взглядами демократ-конгрессвумен Александрия Окасио-Кортез назвала ограничения "недопустимыми" и поддержала идею о проведении слушаний. На это республиканец Тед Круз ответил в "Твиттере", что он "полностью согласен".

Основатель блога Barstool Sports Дэвид Портной, один из самых известных трейдеров-любителей, резко раскритиковал действия платформы Robinhood, которая пытается представить себя как более доступную для обычных людей. При этом этой фирме также платят большие компании с Уолл-стрит, продающие акции от имени ее клиентов.

"Мы демократизируем финансы для всех" - но только не в тот момент, когда занимается манипуляциями на рынке, потому что слишком много обычных людей начинают богатеть", - написал Портной.

Как говорит биржевой аналитик Нил Уилсон, многие пользователи Reddit воспринимают битву как личный вызов. "У этой истории есть очень много странных особенностей, но самое необычное - это воинственность, с которой трейдеры накачивают стоимость акций. Похоже, для них очень важно сразиться с Уолл-стрит, они, вероятно, ненавидят хедж-фонды, на форумах полно оскорблений в адрес "бумеров" с деньгами". "Это битва двух поколений, речь идет о перераспределении богатства и о том, что нужно все забрать у богатых и отдать "бедным" миллениалам", - говорит он.

К битве против коротких продаж присоединился и основатель Tesla Илон Маск, который всегда считал подобные сделки мошенничеством. "Вот прибежали и те, кто оправдывает "коротышек". Они не стоят уважения. Долой "коротышек"! - написал он.

Бум любительских инвестиций на фоне пандемии

Сражение инвесторов-любителей с Уолл-стрит произошло на фоне резкого роста популярности "домашней" торговли акциями: во время пандемии Covid-19 множество людей внезапно получили массу свободного времени и свободные деньги, которые они направили на фондовый рынок.

Это вызвало беспокойство на Уолл-стрит, трейдеры которой боятся, что неопытные инвесторы могут вызвать неоправданный рост цен некоторых акций или идти на сделки, связанные с риском, которого они сами не понимают.

В адрес фирмы Robinhood, получившей особенно много новых клиентов на фоне роста интереса к "любительским инвестициям", звучали упреки, что ее апп для тороговли акциями представляет инвестиции как игру.

В прошлом году власти штата Массачусетс подали жалобу, в которой обвинили компанию в привлечении неопытных пользователей, интересы которых она не готова защитить.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что экономическая команда нового президента, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, "следят за ситуацией".
 

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