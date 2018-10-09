Биржи Китая растут 9 октября после резкого падения днем ранее

Биржи Китая восстанавливаются во вторник после того, как по итогам понедельника потеряли около 4%, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49% - до 2729,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 1388,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,38% - до 26302,78 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,04%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 - сокращался на 1,18%, до 23501,71 пункта.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6% - до 2253,83 пункта.

Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4%, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 6,2%. При этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.

Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что ряд инвесторов отказываются от рисковых активов, и на этом фоне наблюдается снижение на фондовых рынках.