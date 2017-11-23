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НКЦБФР запустила реестр выпусков ценных бумаг
14:08 23.11.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запустила реестр выпусков ценных бумаг на обновленном сайте.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
Отныне найти информацию о любом эмитенте и все совершенные им выпуски ценных бумаг можно на странице сайта "Реестры" - "Выпуски ценных бумаг" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/issues/
Комиссия обращает внимание, что между данными в различных реестрах установлены связи, чтобы пользователь в одной точке мог получить информацию о любом участника фондового рынка, в том числе и об эмитенте.
По каждому юридическому лицу информация представлена в таком разрезе: общая информация о юридическом лице; информация о выпусках ценных бумаг; информация о лицензии; информация о правонарушениях.
Необходимую информацию по юридическому лицу для удобства можно скачать в формате SCV для дальнейшей обработки данных.
Как сообщали Українські Новини, НКЦБФР запустила обновленный сайт в сентябре текущего года.
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