НКЦБФР запустила реестр выпусков ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запустила реестр выпусков ценных бумаг на обновленном сайте.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Отныне найти информацию о любом эмитенте и все совершенные им выпуски ценных бумаг можно на странице сайта "Реестры" - "Выпуски ценных бумаг" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/issues/

Комиссия обращает внимание, что между данными в различных реестрах установлены связи, чтобы пользователь в одной точке мог получить информацию о любом участника фондового рынка, в том числе и об эмитенте.

По каждому юридическому лицу информация представлена в таком разрезе: общая информация о юридическом лице; информация о выпусках ценных бумаг; информация о лицензии; информация о правонарушениях.

Необходимую информацию по юридическому лицу для удобства можно скачать в формате SCV для дальнейшей обработки данных.

Как сообщали Українські Новини, НКЦБФР запустила обновленный сайт в сентябре текущего года.