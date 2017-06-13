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Рынок акций Украины во вторник сохранил восходящую динамику
21:52 13.06.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,18% - до 1037,67 пункта, индекс ПФТС - на 0,37%, до 284,73 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,6 млн грн, в том числе акциями 3,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 119,4 млн грн, в том числе акциями - 0,21 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+3,92%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,35%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-3,11%), "Мотор Сичи" (-0,16%) и "Центрэнерго" (-0,12%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+1,87%) и "Мотор Сичи" (+0,45%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 1,03% - до 622,8 пункта при объеме торгов 8,1 млн злотых (56,7 млн грн).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги Coal Energy (-7,22%), "Кернела" (-4,42%) и "Агротона" (-3,18%).
В росте лидировали акции KSG Agro (+3,82%), "Овостара" (+1,43%) и "Астарты" (+1,21%).
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