Рынок акций Украины завершил торги в 5 мая умеренным снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,63% - до 1020,16 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 275,18 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 20,2 млн грн, в том числе акциями - 0,27 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-2,98%), "Донбассэнерго" (-1,51%) и "Центрэнерго" (-1%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,39%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,41%) и "Мотор Сичи" (-1,08%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 0,88% - до 653,9 пункта при объеме торгов 3 млн злотых (20,55 млн грн).

В "индексной корзине" дорожали акции "Кернела" (+3,11%) и "Астарты" (+0,07%).

Дешевели бумаги "Овостара" (-2,06%), KSG Agro (-1,59%) и агрохолдинга ИМК (-0,67%).

